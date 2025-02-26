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Haberler Galeri Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe şimdi de yüzündeki beneklerle gündem oldu...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 12:18

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe şimdi de yüzündeki beneklerle gündem oldu...

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyattıktan sonra yüzünde kimyasal yanık oluştu. Boyanın kalitesiz olduğunu dile getiren Tilbe, cildindeki yanıklar nedeniyle sevenlerini korkutmuştu. Daha önce hayranının gönderdiği maskeyi takarak verdiği pozlarla gündem olan ünlü sanatçı şimdi ise yüzündeki yanıkları gizlemek için farklı bir yöntem buldu.

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe şimdi de yüzündeki beneklerle gündem oldu...

Yıldız Tilbe sesi kadar renkli kişiliği ile yaptıklarıyla da gündemi meşgül eden isimlerden.

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe şimdi de yüzündeki beneklerle gündem oldu...

Sevilen şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş hayranlarını üzmüştü.

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Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe şimdi de yüzündeki beneklerle gündem oldu...

"BİR DAHA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe şimdi de yüzündeki beneklerle gündem oldu...

"DOKTORA GİTTİM"

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe şimdi de yüzündeki beneklerle gündem oldu...

'UYUYAKALDIĞI İÇİN YÜZÜNDE YANIKLAR OLDU' İDDİASI!

Ünlü şarkıcı ile ilgili bugün 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası ortaya atılmıştı.

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