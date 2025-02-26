Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
12:18
Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe şimdi de yüzündeki beneklerle gündem oldu...
Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyattıktan sonra yüzünde kimyasal yanık oluştu. Boyanın kalitesiz olduğunu dile getiren Tilbe, cildindeki yanıklar nedeniyle sevenlerini korkutmuştu. Daha önce hayranının gönderdiği maskeyi takarak verdiği pozlarla gündem olan ünlü sanatçı şimdi ise yüzündeki yanıkları gizlemek için farklı bir yöntem buldu.