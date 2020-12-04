Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı! Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un meğer kardeşi de çok ünlüymüş...

Aslen Adanalı olan 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un özel hayatını merak eden hayranları sosyal medyadan oyuncuyu markaja aldı. Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırdı. Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşi Taner Cindoruk ile olan benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. İşte Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner CiSadakatsiz dizisindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ve sizi için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...