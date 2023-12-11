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Haberler Galeri Sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 6 yıl oldu!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:25

Sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 6 yıl oldu!

İbrahim Erkal, Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Vefa Konserleri kapsamında özel bir konserle anıldı. Erkal, twitter'da en çok konuşulan konular listesinde ilk sıraya kadar yükseldi. "Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü. 6 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor...

Sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 6 yıl oldu!

Çok genç yaşta sevenlerine veda eden şarkıcı İbrahim Erkal, aramızdan ayrılalı altı yıl oldu. Yalnızım, Sırılsıklam ve Canısı gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal anılıyor. Türk müzik dünyasının usta ismi İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen "Hürmet" konseri İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşti.

Sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 6 yıl oldu!

Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında ve Ulus Müzik ile ortaklaşa yapılan etkinlikte, sanatçının iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan saygı albüm serisi de tanıtıldı. Konserde, Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra gibi isimler, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde İbrahim Erkal'ın eserlerini yeniden seslendirdi. Yapımcı İskender Ulus, projenin duygusal önemini vurgulayarak, "İbrahim Erkal'ın müzikal mirasını, onun ruhunu ve derin anlamını bu albümlerle sizlere sunmaya çalıştık" dedi.

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Sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 6 yıl oldu!

12 Nisan 2017 yılında İbrahim Erkal, evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 6 yıl oldu!

İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

Sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 6 yıl oldu!

O dönem kucağında yeni doğan bebeğiyle kalan Filiz Erkal, yaptığı duygusal paylaşımla rahmetli eşi İbrahim Erkal'ı unutmadığını bir kere daha göstermiş oldu.

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