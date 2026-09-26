Giriş Tarihi: 26.09.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 13:15
Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor
Sadece iki temel malzemeyle kahvaltı masanızı bir lezzet şölenine dönüştürmeye hazır mısınız? Maya ya da kabartma tozu arama derdine son veren bu mucizevi yöntem, maden suyunun kabartıcı gücüyle balon gibi kabaran nefis bir pişiye dönüşüyor! Yiyenlerin sırrını bir türlü çözemediği ve 5 dakikada hazırlanan bu lezzet bombası, dumanı üstünde kaşarlı sebze sotesiyle sabah sofralarının yeni favorisi olmaya geliyor.