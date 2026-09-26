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Giriş Tarihi: 26.09.2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 13:15

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

Sadece iki temel malzemeyle kahvaltı masanızı bir lezzet şölenine dönüştürmeye hazır mısınız? Maya ya da kabartma tozu arama derdine son veren bu mucizevi yöntem, maden suyunun kabartıcı gücüyle balon gibi kabaran nefis bir pişiye dönüşüyor! Yiyenlerin sırrını bir türlü çözemediği ve 5 dakikada hazırlanan bu lezzet bombası, dumanı üstünde kaşarlı sebze sotesiyle sabah sofralarının yeni favorisi olmaya geliyor.

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Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

Mutfakta saatlerce zaman harcamak istemeyenler için Asena'nın Mutfağı kanalı tarafından paylaşılan bu pratik tarif, kahvaltı alışkanlıklarınızı baştan sona değiştirecek nefis bir alternatif sunuyor.

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

Saatlerce süren mayalanma süreciyle vakit kaybetmeden şipşak hazırlanan hamur, doğru pişirme tekniğiyle tavada adeta devleşiyor.

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Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

Üstelik yanına eklenen sarımsaklı ve kaşarlı leziz sebze sote ile tamamlanan bu tarif, çayınız demlenene kadar masadaki yerini alıyor.

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

BALON PİŞİ İÇİN GEREKLİ MALZEME LİSTESİ

Evde bulunan temel mutfak malzemeleriyle kolayca hazırlanan bu tarif için ekstra katkı maddelerine ihtiyacınız yok. Hamur ve yanında servis edilecek leziz sebze sote için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

Hamur Malzemeleri:

  • 200 ml maden suyu
  • 300 gram buğday unu
  • Bir miktar tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

Sebze Sote Malzemeleri:

1 adet kırmızı biber (kapya)
1 adet yeşil biber
1 adet domates
Tereyağı ve sarımsak
Tuz ve kekik
Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

ADIM ADIM 5 DAKİKADA KAHVALTILIK PİŞİ YAPILIŞI

Lezzetli hamuru hazırlamak için geniş bir karıştırma kabına 200 ml maden suyu, 300 gram buğday unu ve az miktarda tuz ilave edilir.

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edilene kadar hamur yoğrulur. Eğer zamanınız varsa hamuru 5 dakika dinlendirebilirsiniz; zamanınız kısıtlıysa dinlendirmeden doğrudan sonraki adıma geçebilirsiniz. Hazırlanan hamur 8 eşit parçaya bölünerek yuvarlanır ve beze haline getirilir. Ardından her bir beze tatlı tabağı büyüklüğünde merdaneyle açılır.

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

Pişirme aşamasında ise tava içerisindeki orta ateşte ısıtılmış kızgın yağ kullanılır. Tavaya bırakılan hamurlar yağın etkisiyle kısa sürede balon gibi kabararak altın sarısı renge ulaşır.

Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

NEFİS SEBZELİ SOS VE SERVİS ÖNERİSİ

Pişilerin yanına çok yakışan leziz sosu hazırlamak için 1 adet kırmızı biber ve 1 adet yeşil biber küpler halinde doğranır. Doğranan biberler tereyağında sotelenir ve aroması için içerisine sarımsak eklenir. Biberler biraz yumuşadıktan sonra doğranmış 1 adet domates, tuz ve kekik ilave edilerek pişirilmeye devam edilir. Tüm sebzeler yumuşayıp piştikten sonra üzerine kaşar peyniri serpilerek dumanı üstünde sıcak servis edilir

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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