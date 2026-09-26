Sadece 2 malzemeyi karıştırıp atın! Tavaya girer girmez balon gibi kabarıyor

NEFİS SEBZELİ SOS VE SERVİS ÖNERİSİ

Pişilerin yanına çok yakışan leziz sosu hazırlamak için 1 adet kırmızı biber ve 1 adet yeşil biber küpler halinde doğranır. Doğranan biberler tereyağında sotelenir ve aroması için içerisine sarımsak eklenir. Biberler biraz yumuşadıktan sonra doğranmış 1 adet domates, tuz ve kekik ilave edilerek pişirilmeye devam edilir. Tüm sebzeler yumuşayıp piştikten sonra üzerine kaşar peyniri serpilerek dumanı üstünde sıcak servis edilir