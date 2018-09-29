Şafak Sezer: Ben bu kariyeri selfie çekmek için yapmadım

Ünlü oyuncu ve komedyen Şafak Sezer, yeni filmi 'Göktaşı'nda açıkgöz muhtar 'Kısmet' karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, Caner Erzincan'ın yönettiği filmde; Şafak Sezer'e Ayhan Taş, Bülent Çolak, Mehmet Esen ve Yılmaz Gruda eşlik ediyor. Dün izleyiciyle buluşan komedi filmini konuşmak için Şafak Sezer'le Kırklareli'ndeki sette buluştuk. Ünlü oyuncu, hem 'Göktaşı'nı, hem de yeni projelerini anlattı...

- 'Göktaşı', sinema sezonunun ilk büyük komedi filmi... Nasıl bir film oldu sizin için?

Ufak bir beldede muhtarlıkla ayakta kalan ama fırsatı olsa belediye başkanlığına adaylığını koyabilecek bir adamı canlandırıyorum. Adı 'Kısmet'... Her türlü işin altından kalkmaya çalışıyor. Köy kurnazı bir adam... Sonra köye göktaşı düşüyor ve olaylar başlıyor. Konu; bugün her şeyin üstünde tutulan 'para'ya dönüyor. Çayın 1-2 lira olduğu yerde, göktaşından sonra herkesin deliye döndüğü bir hikayemiz var.