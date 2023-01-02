Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:52

Şafak Sezer'in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası adeta büyüledi!

Şafak Sezer 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacıları arasında yer alıyor. Öte yandan; yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer son olarak hayranlarına Kutsal Damacana 4 müjdesi verdi. İlk filmi 2007 yılında sinema severlerle buluşan "Kutsal Damacana" serisi, yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Başrolünde Şafak Sezer'in rol aldığı başarılı yapım son olarak 2011 yılında 3'üncü filmiyle yayınlanmıştı. Şafak Sezer "Kutsal Damacana 4" filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Öte yandan Şafak Sezer 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkarmıştı. Şafak Sezer'in 25 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu. İşte Şafak Sezer'in Toskana Vadisi'ndeki muhteşem evi...