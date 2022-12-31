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Haberler Galeri Şafak Sezer'in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!
Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:40

Şafak Sezer'in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!

Şafak Sezer 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacıları arasında yer alıyor. Öte yandan; yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer son olarak hayranlarına Kutsal Damacana 4 müjdesi verdi. İlk filmi 2007 yılında sinema severlerle buluşan "Kutsal Damacana" serisi, yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Başrolünde Şafak Sezer'in rol aldığı başarılı yapım son olarak 2011 yılında 3'üncü filmiyle yayınlanmıştı. Şafak Sezer "Kutsal Damacana 4" filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Öte yandan Şafak Sezer 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkarmıştı. Şafak Sezer'in 25 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu. İşte Şafak Sezer'in Toskana Vadisi'ndeki muhteşem evi...

Şafak Sezer’in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!

İlk filmi 2007 yılında sinema severlerle buluşan "Kutsal Damacana" serisi, yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Başrolünde Şafak Sezer'in rol aldığı başarılı yapım son olarak 2011 yılında 3'üncü filmiyle yayınlanmıştı. Şafak Sezer "Kutsal Damacana 4" filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Şafak Sezer’in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!

Şafak Sezer 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacıları arasında yer alıyor. Şafak Sezer o Ses türkiye Yılbaşı programına şarkısı ve esprileriyle renk katacak.

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Şafak Sezer’in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!

Öte yandan; 51 yaşındaki Şafak Sezer, 'Kolpaçino' filminde hayat verdiği, emlak işleriyle ilgilenen 'Özgür' karakteri nedeniyle evini satamadığını açıklamıştı.

Şafak Sezer’in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!

Hadımköy'de 25 milyon değerindeki villasını satılığa çıkaran Sezer, "Evi yaklaşık 1.5 - 2 yıldır satılığa çıkardım fakat rol aldığım filmdeki emlakçı karakterimden dolayı ciddiye almıyorlar beni.

Şafak Sezer’in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!

'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' deyip makara yapıyorlar. Beni tanımayan birinin gelip alması lazım, yurtdışından müşteri bekliyorum" dedi.

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