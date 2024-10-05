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Haberler Galeri Şahan Gökbakar'a hapis şoku! Marmaris'teki kaçak ev için 10 yıl hapis yatabilir!
Giriş Tarihi: 05.10.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 07:25

Şahan Gökbakar'a hapis şoku! Marmaris'teki kaçak ev için 10 yıl hapis yatabilir!

Şahan Gökbakar'ın çok konuşulan Marmaris'teki denize sıfır kaçak yapısıyla ile ilgili, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Aralarında Şahan Gökbakar'ın da olduğu 4 şüpheli hakkında, 'İmar Kirliliğine Neden Olma' ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı suçundan toplam 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Şahan Gökbakar’a hapis şoku! Marmaris’teki kaçak ev için 10 yıl hapis yatabilir!

Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldıran, denize sıfır villasının önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' yazısı asarak vatandaşa koyu kapatan oyuncu Şahan Gökbakar'ın söz konusu villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Şahan Gökbakar’a hapis şoku! Marmaris’teki kaçak ev için 10 yıl hapis yatabilir!

Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu anlaşıldı.

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Şahan Gökbakar’a hapis şoku! Marmaris’teki kaçak ev için 10 yıl hapis yatabilir!

İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi. Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi.

Şahan Gökbakar’a hapis şoku! Marmaris’teki kaçak ev için 10 yıl hapis yatabilir!

KAÇAK VİLLAYI KARDEŞİNİN ŞİRKETİ ÜZERİNE YAPMIŞ

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kaçak villasını kardeşi Togan Gökbakar'a ait Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'nin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Ev, önündeki beton iskele, depo (ardiye) ve fırın, sundurma ve terastan oluşan yapının Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunduğu bölgede imar planı bulunmuyor.

Şahan Gökbakar’a hapis şoku! Marmaris’teki kaçak ev için 10 yıl hapis yatabilir!

BAKANLIKTAN UYARI YAPILMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediyesi'ne yaptığı son uyarıda, yapı kayıt belgesinin iptali ile ilgili açılan davalarda herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı olmadığı ifade edildi.

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