Giriş Tarihi: 05.10.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
07:25
Şahan Gökbakar'a hapis şoku! Marmaris'teki kaçak ev için 10 yıl hapis yatabilir!
Şahan Gökbakar'ın çok konuşulan Marmaris'teki denize sıfır kaçak yapısıyla ile ilgili, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Aralarında Şahan Gökbakar'ın da olduğu 4 şüpheli hakkında, 'İmar Kirliliğine Neden Olma' ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı suçundan toplam 10 yıla kadar hapis cezası istendi.