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Haberler Galeri Şahmeran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştı... 'Adana'nın gülü' Serenay Sarıkaya'dan arabada poz!
Giriş Tarihi: 20.09.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:20

Şahmeran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştı... 'Adana'nın gülü' Serenay Sarıkaya'dan arabada poz!

Şahmeran dizisi ile geri dönenmeye hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya paylaşımlarına hız verdi. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Daha önce sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…" demişti. "Adana'nın gülü" notu ile paylaştığı fotoğrafı büyük ilgi gören Serenay'dan şimdi de araç içinde poz geldi. İşte beğeni yağan Serenay Sarıkaya'nın araba pozu...

Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştı... ’Adana’nın gülü’ Serenay Sarıkaya’dan arabada poz!

Şahmeran dizisi ile geri dönenmeye hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya paylaşımlarına hız verdi. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor.

Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştı... ’Adana’nın gülü’ Serenay Sarıkaya’dan arabada poz!

Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak Fi adlı dizide 'Duru' karakterine hayat veren Sarıkaya, uzun süre ekranlara ara vermişti.

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Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştı... ’Adana’nın gülü’ Serenay Sarıkaya’dan arabada poz!

Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştı... ’Adana’nın gülü’ Serenay Sarıkaya’dan arabada poz!

Sarıkaya, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştı... ’Adana’nın gülü’ Serenay Sarıkaya’dan arabada poz!

Serenay Sarıkaya yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

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