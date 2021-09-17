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Haberler Galeri 'Şahmeran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya bombayı patlattı! "Geliyor gelmekte olan..."
Giriş Tarihi: 17.09.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 09:50

'Şahmeran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya bombayı patlattı! "Geliyor gelmekte olan..."

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizisiyle ekranlara dönecek ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…"

’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya bombayı patlattı! Geliyor gelmekte olan...

Uzun süredir ekranlara ara veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi Şahmeran'ın haberini resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya bombayı patlattı! Geliyor gelmekte olan...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya bombayı patlattı! Geliyor gelmekte olan...

Son olarak, Sarıkaya'nın yeni bir proje ile ekranlara döneceği kesinleşti.

’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya bombayı patlattı! Geliyor gelmekte olan...

Şahmaran dizisinin başrolü olmayı kabul eden güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya bombayı patlattı! Geliyor gelmekte olan...

YENİ PROJE HABERİNİ RESMEN DUYURDU
Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…"

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