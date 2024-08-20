Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:53
Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!
Ebru Gündeş hayranların korkuttu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Antalya-Side konserinde rahatsızlanarak ara verdi. Ebru Gündeş 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş ve kameralara yansıyan o anlar dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçmişti. Son olarak ise Ebru Gündeş, konserine rahatsızlanarak ara verdi. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi. İşte Ebru Gündeş'in son sağlık durumu…