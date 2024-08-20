Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!

2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşamayan başlayan Ebru Gündeş, Dubai'de Şubat ayında sürpriz bir şekilde evlendi. 4. kez dünyaevine giren Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hakkında birçok iddia ortaya atıldı.