Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!
Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:53

Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!

Ebru Gündeş hayranların korkuttu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Antalya-Side konserinde rahatsızlanarak ara verdi. Ebru Gündeş 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş ve kameralara yansıyan o anlar dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçmişti. Son olarak ise Ebru Gündeş, konserine rahatsızlanarak ara verdi. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi. İşte Ebru Gündeş'in son sağlık durumu…

Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!

49 yaşındaki Ebru Gündeş sahnede rahatsızlandı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında rahatsızlanınca hayranlarını korkuttu.

Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!

2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşamayan başlayan Ebru Gündeş, Dubai'de Şubat ayında sürpriz bir şekilde evlendi. 4. kez dünyaevine giren Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!

Ebru Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşiyle 'yasak aşk' yaşadığı iddia edildi. Hatta Onur Akay, Ebru Gündeş'in 4.5 aylık hamile olduğunu bu nedenle de çiftin jet hızıyla evlendiğini söylemişti.

Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!

SAHNEDE RAHATSIZLANDI

Ebru Gündeş, Antalya-Side konserine rahatsızlanarak ara verdi. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi. Kalan 4 şarkıyı vokalistleri söyledi.

Sahnede rahatsızlandı! 49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu!

Şarkıcının tansiyon sorunu yaşadığı ancak şu an durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA