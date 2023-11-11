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Haberler Galeri Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı, Avanak Apti'nin Barut Osman'ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...
Giriş Tarihi: 11.11.2023 07:08

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı, Avanak Apti'nin Barut Osman'ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Peki Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı, Avanak Apti’nin Barut Osman’ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...

Avanak Apti'nin Barut OsmanÜnal Gürel hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Hayat verdiği karakterler Yeşilçam'ın unutulmazlarından olan Ünal Gürel'in oğlu da oyuncu çıktı...

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı, Avanak Apti’nin Barut Osman’ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.

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Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı, Avanak Apti’nin Barut Osman’ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı, Avanak Apti’nin Barut Osman’ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...

Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut OsmanÜnal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş, sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı, Avanak Apti’nin Barut Osman’ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...

Peki Avanak Apti'nin Barut OsmanÜnal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...

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