Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile iz bırakmıştı Ünal Gürel... Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğuyor.