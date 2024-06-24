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Haberler Galeri Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ıydı! Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:13

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ıydı! Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Gardırop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Peki Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile iz bırakmıştı Ünal Gürel... Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğuyor.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş, sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı.

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Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Aynı zamanda "Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Peki Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

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