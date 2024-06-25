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Haberler Galeri Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... Birçok kişi bilmiyor ama aslında eşi de çok ünlü!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:35

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... Birçok kişi bilmiyor ama aslında eşi de çok ünlü!

Seyfi Dursunoğlu, Barış Manço ve Adile Naşit'in hayat hikayelerinin beyaz perdeye aktarılması bekleniyor. Huysuz Virjin rolünü Salih Bademci'nin canlandıracağı öğrenildi. 'Ulan İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Salih Bademci son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Gerek dijitaldeki projelerde, gerek TV dizi ve reklam sektöründe aranan isimler arasında olan Salih Bademci sosyal medyada ilgi odağı oldu. Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... Birçok kişi bilmiyor ama aslında eşi de çok ünlü!

Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... Birçok kişi bilmiyor ama aslında eşi de çok ünlü!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.

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Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... Birçok kişi bilmiyor ama aslında eşi de çok ünlü!

İklim adında bir de kızları olan Salih Bademci ile İmer Özgün çifti mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında.

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... Birçok kişi bilmiyor ama aslında eşi de çok ünlü!

Salih Bademci'nin kızı İklim ile eğlenceli paylaşımları özellikle büyük beğeni topluyor...

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... Birçok kişi bilmiyor ama aslında eşi de çok ünlü!

İşte Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

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