Sanat dünyasında babalık davası sendromu! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah... Rekor Serdar Bilgili’de!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın babası merhum İhsan Sabancı, merhum Erol Büyükburç, İbrahim Tatlıses ve Küçük Emrah ilk aklıma gelenler. Ancak biri var ki, hepsini '3'e katlamış durumda!