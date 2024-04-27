Sanat dünyasında babalık davası sendromu! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah... Rekor Serdar Bilgili’de!

Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
07:29
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun kardeşi Dilara G., Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla konuşuluyor. Bu yaşananlar sanat dünyasında babalık davası sendromu yaşayanları gündeme getirdi. Güler Sabancı'nın babası İhsan Sabancı, merhum Erol Büyükburç ve Emrah Erdoğan aynı durumla karşı karşıya kaldı. Ancak ünlü işadamı Serdar Bilgili, bu konuda rekor kıranlardan. Serdar Bilgili, hakkında açılan üç farklı babalık davası için mahkeme koridorlarını arşınladı ve sonunda çocuklarını nüfusuna aldı.