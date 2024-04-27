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Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 07:29

Sanat dünyasında babalık davası sendromu! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah... Rekor Serdar Bilgili'de!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun kardeşi Dilara G., Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla konuşuluyor. Bu yaşananlar sanat dünyasında babalık davası sendromu yaşayanları gündeme getirdi. Güler Sabancı'nın babası İhsan Sabancı, merhum Erol Büyükburç ve Emrah Erdoğan aynı durumla karşı karşıya kaldı. Ancak ünlü işadamı Serdar Bilgili, bu konuda rekor kıranlardan. Serdar Bilgili, hakkında açılan üç farklı babalık davası için mahkeme koridorlarını arşınladı ve sonunda çocuklarını nüfusuna aldı.

BÜLENT CANKURT
Sanat dünyasında babalık davası sendromu! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah... Rekor Serdar Bilgili’de!

Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ikiz kızlarının olduğu ortaya çıkması; ardından da Akpınar'ın ikizlerinin ablası Dilara G.'nin gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığının öğrenilmesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sanat dünyasında babalık davası sendromu! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah... Rekor Serdar Bilgili’de!

Aslında bu duruma, sanat ve cemiyet hayatı yabancı değil.

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Sanat dünyasında babalık davası sendromu! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah... Rekor Serdar Bilgili’de!

Her dönem sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler bu durumlarla karşı karşıya kaldı.

Sanat dünyasında babalık davası sendromu! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah... Rekor Serdar Bilgili’de!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın babası merhum İhsan Sabancı, merhum Erol Büyükburç, İbrahim Tatlıses ve Küçük Emrah ilk aklıma gelenler. Ancak biri var ki, hepsini '3'e katlamış durumda!

Sanat dünyasında babalık davası sendromu! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Emrah... Rekor Serdar Bilgili’de!

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından olan ünlü iş insanı Serdar Bilgili'den söz ediyorum.

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