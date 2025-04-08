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Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 06:32

Sanat dünyasında mahalle baskısı! Kendi sanatçılarına linç akımı başladı: Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz'dan vandalizm isyanı...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X platformunda kendisine yönelik eleştiriler üzerine sert bir yanıt verince sosyal medyada hedef haline geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde 700 takipçili bir hesabın paylaşımına verdiği yanıtla tartışmaları alevlendiren Yılmaz, tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından 5 milyon takipçili hesabını kapattı. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un siyasete dair "apolitikleşme" açıklamaları da kamuoyunda farklı yorumlara neden olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan "dublör" iddiaları ise dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler, Yüksel Aytuğ'un köşesine de yansıdı. İşte detaylar...

YÜKSEL AYTUĞ
Sanat dünyasında mahalle baskısı! Kendi sanatçılarına linç akımı başladı: Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz’dan vandalizm isyanı...

Cem Yılmaz kendi mahallesinde taşlandı. X platformunda Newsjunkie Burcu adıyla yazan bir takipçisi "Ferhan Şensoy'un, Yılmaz Erdoğan'ı tiyatrosuna almamasını da, Cem Yılmaz'a kavuğu vermemesini de, Okan Bayülgen'i adamdan saymamasını da bugünlerde iyice idrak ediyoruz" diye yazınca küplere binen ünlü komedyen hemen cevap döşendi:

Sanat dünyasında mahalle baskısı! Kendi sanatçılarına linç akımı başladı: Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz’dan vandalizm isyanı...

"Newsjunkie Burcu! Sen bir muktedir vitaminisin! Senin muhalefet etmek gibi ehliyetin varsa bile 5 yıllığına geri alınmalı! George Orwell bitti Ferhan abi mi başladı? Ben tiyatrocu değilim, kavuğu bana niye versin a avanak? Böyle böyle birbirine kırdırırlar... Yazık çok acı. Sanki memlekette konu şu an buymuşçasına."

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Sanat dünyasında mahalle baskısı! Kendi sanatçılarına linç akımı başladı: Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz’dan vandalizm isyanı...

Bu sözlerin altındaki yorumlara baktım. Büyük bir çoğunluk Cem'i ağır şekilde eleştiriyordu. İşte o yorumlardan bazıları:
"700 takipçili sıradan bir hesaba gece 1:15'te yanıt verdiğinize göre, koymuş biraz." (Ferhat Değer)
"Belki bir an 'Lan ben ne yapıyorum?' der susar diye bekliyorsun ama paşam hırsını ve kibrini mağarada çiğ etle beslediği için zincirlerinden boşanıyor." (Dila)

Sanat dünyasında mahalle baskısı! Kendi sanatçılarına linç akımı başladı: Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz’dan vandalizm isyanı...

"Abi bir daha tiyatro sahnesine çıkma o zaman. Eskisi gibi izbe barlarda sahne almaya devam et. Hedef şaşırtmak için o bu değilim demişsin. İşine gelince sinemacı oluyorsun da sahnede oyun oynarken tiyatrocu olmayacak mısın? Ki büyük ustaların bir bildiği varmış sana karşı." (Murat Demirci)

Sanat dünyasında mahalle baskısı! Kendi sanatçılarına linç akımı başladı: Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz’dan vandalizm isyanı...

"Kimi kime kırdırıyorlar? 50 binlik lambası için buralarda ağlayan adamla bizi mi? Hadi abicim hadi..." (Çiğdem Kutlu) "Sonuna kadar haksızsın. Korktum ses çıkaramadım demek yerine ses çıkaranlara saçma ithamlarda bulunuyorsun. Yıllarca her repliğini ezberlemiş biri olarak söylüyorum, sana yakışmadı." (Okan)
"Zafer Algöz de 'Kavuk Cem Yılmaz'a verilmeliydi' demişti. O da mı avanak? Senin tiyatrocu olmadığını o da mı bilmiyor? Öğret istersen. Fazla zeki sandın kendini yaa yıllar yılı." (Morgan)
(Cem Yılmaz yorumlar üzerine 5 milyon takipçili X hesabını kapatmak zorunda kaldı.)