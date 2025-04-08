Sanat dünyasında mahalle baskısı! Kendi sanatçılarına linç akımı başladı: Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz’dan vandalizm isyanı...

"Kimi kime kırdırıyorlar? 50 binlik lambası için buralarda ağlayan adamla bizi mi? Hadi abicim hadi..." (Çiğdem Kutlu) "Sonuna kadar haksızsın. Korktum ses çıkaramadım demek yerine ses çıkaranlara saçma ithamlarda bulunuyorsun. Yıllarca her repliğini ezberlemiş biri olarak söylüyorum, sana yakışmadı." (Okan)

"Zafer Algöz de 'Kavuk Cem Yılmaz'a verilmeliydi' demişti. O da mı avanak? Senin tiyatrocu olmadığını o da mı bilmiyor? Öğret istersen. Fazla zeki sandın kendini yaa yıllar yılı." (Morgan)

(Cem Yılmaz yorumlar üzerine 5 milyon takipçili X hesabını kapatmak zorunda kaldı.)



