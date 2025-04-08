Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
06:32
Sanat dünyasında mahalle baskısı! Kendi sanatçılarına linç akımı başladı: Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz'dan vandalizm isyanı...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X platformunda kendisine yönelik eleştiriler üzerine sert bir yanıt verince sosyal medyada hedef haline geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde 700 takipçili bir hesabın paylaşımına verdiği yanıtla tartışmaları alevlendiren Yılmaz, tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından 5 milyon takipçili hesabını kapattı. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un siyasete dair "apolitikleşme" açıklamaları da kamuoyunda farklı yorumlara neden olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan "dublör" iddiaları ise dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler, Yüksel Aytuğ'un köşesine de yansıdı. İşte detaylar...