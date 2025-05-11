Sanat şimdi raylarda ve yollarda! Anadolu’yu karış karış geziyorlar...

İSLAM SANATLARININ GÜZİDE ESERLERİ BU FUARDA

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Ankara'da devam ediyor. Açılışı Emine Erdoğan tarafından yapılan, İslam sanatlarını dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda, Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da önceki gün fuarı ziyaret etti. Yılmaz, sosyal medyada, fuarın İslam sanatlarının estetik, zarafet ve derin anlam dünyasını hem ülkeye hem de dünyaya tanıtmak açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Sergi bu akşama kadar Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.