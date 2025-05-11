Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:08
Sanat şimdi raylarda ve yollarda! Anadolu'yu karış karış geziyorlar...
Kültür ve sanat artık sadece sinema salonlarına sıkışıp kalmıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Devlet Tiyatroları ve Sinema Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle sanatı raylara ve yollara taşıyor. "Vagon Sahne" ile tiyatro tren vagonlarında Anadolu'nun dört bir yanına ulaşırken, "Gezen Sinema" tırı da beyaz perdeyle tanışmamış çocuklara sinemanın keyfini sunuyor.