Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
06:19
Sanatçı Rojin barış süreci hakkında GÜNAYDIN'a konuştu: "Şimdi kucaklaşma ve yeni bir gelecek inşa etme zamanı"
Kürt kökenli şarkıcı Rojin, PKK'nın fesih kararı ve barış süreciyle ilgili GÜNAYDIN'a konuştu: "Annelerin acısını sonlandıracak olan bir barışa ve kardeşliğe katkı sunan bu süreçten onur duyuyorum. Bu süreç partiler üstüdür ve ülkenin en önemli derdine çare bulmak için yola çıkıldı. Ben de bir anneyim. Bu topraklar artık çocukları kaybetmeyi değil kazanmayı konuşmalı."