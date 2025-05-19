Sanatçı Rojin barış süreci hakkında GÜNAYDIN'a konuştu: "Şimdi kucaklaşma ve yeni bir gelecek inşa etme zamanı"

Kürt kimliğine sahip bir sanatçı olarak, PKK'nın fesih kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye'de tıbbi olarak insan ömrünü 70 yıl olarak kabul edersek, bu çatışmalı süreç 50 yıldır devam ediyor. Ben bununla doğdum ve bununla şekillendim. Bu zaman içinde taşlandım, dövüldüm, aşağılandım. Bir ömür kadar uzun olan bu acılı sürecin etkileriyle bugüne geldim. Bizim kuşağımız hiç barışı görmedi ve bunu görmeyi hak ediyoruz. Annelerin acısını sonlandıracak olan bir barışa ve kardeşliğe katkı sunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Halkta, analarda umutla birlikte duygusal patlamalar oldu. Ağlayan analarımız bize kalp yolunu işaret ediyor. Bu süreç partiler üstüdür ve ülkenin en önemli derdine çare bulmak için yola çıkıldı. Sırtımızdaki ağır yüklerden kurtulmak ve refaha güzelliğe yürümek amacıyla zor da olsa her iki tarafa bunu doğru dille anlatmak çok önemli. Bireysel olarak çok ağır travmalı süreçler yaşadım. Kapıma kanlı bezler bırakıldı, anahtar deliğine kırmızı boya döküldü... Bir anda onlarca işim iptal oldu, korkunç bir tecrit aforoz, itibar suikastine uğradım. Mahkeme kapılarında, hatta DGM de bile kırmızı çizgim anadilim demiştim ve dilin masumiyetini, şarkıların gücünü anlattım. Çok acı çektim, çok da bedel ödedim. Bütün acılarımdan kendime daha olgun bir Rojin inşa ettim. Ben çok küçük yaşta başladım hem Kürtçe hem de Türkçe şarkı söylemeye. İki dilin de şarkılarını beraber söyleyerek küçük yaşımdan itibaren kardeşlik duygusunu içimde yeşerttim.







