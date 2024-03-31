Sanatçılar demokrasi şöleni için göreve koştu! Ünlü isimler 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti!

SABAH SAATLERİNDE OKULA GELDİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen ve bir süre sırada bekleyen İlker Aksum 1290 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.