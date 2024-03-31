Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
14:11
Sanatçılar demokrasi şöleni için göreve koştu! Ünlü isimler 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti!
Türkiye sandık başında... Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kuruldu. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Ünlü isimler de oy vermek için sandıklara koştu. Ünlü isimler, oylarını kullanırken, bu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.