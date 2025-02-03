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Haberler Galeri ‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:59

‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden birisiydi Hulusi Kentmen… Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan tavırlarıyla beğeni kazanmıştı. Türk sinemasının sayısız filmlerinde rol alan Hulusi Kentmen'in rolü gereği bazen babacan, bazen sert ve bazen de yufka yürekli halleri her dönemin izleyicisi tarafından oldukça beğenildi. Peki Hulusi Kentmen'in hiç bilinmeyen hayat hikayesini duymuş muydunuz? İşte usta oyuncunun hiç bilinmeyenlerini Melek Kentmen anlattı…

‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!

Yeşilçam'ın babacan patronu Hulusi Kentmen, rolü gereği bazen babacan, bazen sert ve bazen de yufka yürekli halleri her dönemin izleyicisi tarafından oldukça beğenildi. Peki beğeniyle izlenen ve hafızalara kazanan Hulusi Kentmen kimdir?

İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de ilk filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!

Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ İlçesinin Çatallı Köy'ünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

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‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç seslendirdi. Bazı filmlerinde ise sanatçıyı Rıza Tüzün seslendirmiştir. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır.

Hulusi Kentmen, geçtiğimiz ay ölümünün yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi.

‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!

Melek Kentmen, dedesi Hulusi Kentmen'i yazdığı kitapta anlatmıştı. Melek Kentmen, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Dedeniz hakkında kitap yazmaya nasıl karar verdiniz?
- Yazmayı hep severdim ama karaladıklarımı birilerine okutmaya utanıyordum. Eğitim almaya karar verdim ve üç yıl Erbulak Evi'ne gittim. Sonra da, 'İlk kitabım dedemi anlatmalı' dedim. "Sanatçılar ölmez" sözünden yola çıkarak dede-torun karşı karşıya oturduk. Kitapta ben soruyorum, dedem yanıtlıyor. Eski fotoğrafları yorumluyor. Ve Yeşilçam'dan arkadaşları onunla olan anılarını anlatıyor.

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