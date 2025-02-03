‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!

Yeşilçam'ın babacan patronu Hulusi Kentmen, rolü gereği bazen babacan, bazen sert ve bazen de yufka yürekli halleri her dönemin izleyicisi tarafından oldukça beğenildi. Peki beğeniyle izlenen ve hafızalara kazanan Hulusi Kentmen kimdir?

İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de ilk filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.