Giriş Tarihi: 03.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
16:59
‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden birisiydi Hulusi Kentmen… Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan tavırlarıyla beğeni kazanmıştı. Türk sinemasının sayısız filmlerinde rol alan Hulusi Kentmen'in rolü gereği bazen babacan, bazen sert ve bazen de yufka yürekli halleri her dönemin izleyicisi tarafından oldukça beğenildi. Peki Hulusi Kentmen'in hiç bilinmeyen hayat hikayesini duymuş muydunuz? İşte usta oyuncunun hiç bilinmeyenlerini Melek Kentmen anlattı…