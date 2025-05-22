Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:35
Sanayi kuşu Franziska! Herkes 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı Alman kadını konuşuyor
Televizyon ekranlarında zaman zaman öyle anlar yaşanır ki, bir yarışma programı sadece doğru cevaplarla değil, samimiyetiyle, hikayesiyle de izleyicinin kalbini kazanır. İşte geçtiğimiz pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster? programında tam da böyle bir an yaşandı. Yarışmaya katılan Alman yarışmacı Franziska Niheus, bilgisiyle olduğu kadar sevecenliği, Türkçesi ve hayat hikayesiyle de milyonların gönlünü kazandı.