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Haberler Galeri Sanayi kuşu Franziska! Herkes 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı Alman kadını konuşuyor
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:35 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:35

Sanayi kuşu Franziska! Herkes 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı Alman kadını konuşuyor

Televizyon ekranlarında zaman zaman öyle anlar yaşanır ki, bir yarışma programı sadece doğru cevaplarla değil, samimiyetiyle, hikayesiyle de izleyicinin kalbini kazanır. İşte geçtiğimiz pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster? programında tam da böyle bir an yaşandı. Yarışmaya katılan Alman yarışmacı Franziska Niheus, bilgisiyle olduğu kadar sevecenliği, Türkçesi ve hayat hikayesiyle de milyonların gönlünü kazandı.

YÜKSEL AYTUĞ
Sanayi kuşu Franziska! Herkes ’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmacısı Alman kadını konuşuyor

Sosyal medyada türlü sokak röportajı dolaşıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu siyasi içerikli. Kim olduğu, hangi kuruma bağlı olduğu bilinmeyen bazı kişiler, ellerinde minicik yaka mikrofonlarıyla sokakta rastgele (!) röportaj yapıyorlar.
Bunların yüzde 90'ı muhalif görüşü savunuyor. Sorular maksatlı, cevaplar ise daha bir maksatlı. Muhtemelen sokaktaki vatandaş diye bizlere sunulan kişiler, önceden kendilerine ezberletilmiş senaryoları oynayan amatör oyuncular. Hükümete salla, devlet görevlilerine hakaret ve küfür et, bunun adı olsun sana sokak röportajı.

Sanayi kuşu Franziska! Herkes ’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmacısı Alman kadını konuşuyor

Memlekette sırf bu oyuna alet oldukları için mahkemelik olup, para ve hapis cezaları alanlar bile oldu. Hatta bazıları bu görevi başarıyla yerine getirdiği için (!) CHP'nin protokolünde kendisine Genel Başkan'ın yanında koltuk bile buldu.
Evet, burası özgür bir ülke ama dingonun ahırı da değil. Eline her mikrofon alanın kendisine basın mensubu süsü verip insanları kışkırtması, kutuplaştırması, nefret söylemlerine girişmesi hem hadsizlik hem de suçtur. Geçenlerde bu meseleyi bir beka sorunu olarak gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yerden göğe kadar haklı. Bu nifakçıları sokaklardan süpürmek için adli, idari ve polisiye ne tedbir varsa hemen uygulamaya sokulmalı.

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Sanayi kuşu Franziska! Herkes ’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmacısı Alman kadını konuşuyor

Bir de... Madem her aklına esen gazetecilik yapmaya soyunacaktı, ben enayi miydim ki, bu işin okulunda 4 yıl dirsek çürüttüm, iki yıl stajyerlik yaptım, 45 yıl muhabirliğinden yayın yönetmenliğine, televizyon programcılığından köşe yazarlığına kadar gazeteciliğin her kademesinde ömür tükettim?

Sanayi kuşu Franziska! Herkes ’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmacısı Alman kadını konuşuyor

BİR YILDIZ DOĞAR MI?
Herkes pazar akşamı Atv'nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışan Alman kadın yarışmacı Franziska Niheus'u konuşuyor.
31 yaşındaki Franziska, kendi ülkesindeki yoğun Türk nüfusundan etkilenip, "Ben de onların ülkesine gideyim bari" diyerek 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiş. Ülkemizi daha iyi gezebilmek için kısıtlı bütçesine uygun otomobil aramış ve 1976 model bir Murat 124 almış. Kendi deyimiyle Hacı Murat'ı sık sık arıza çıkarınca, sanayi sitesinden çıkamamış ve kendisine çok yakışan o sempatik Türkçesini de ustalardan öğrenmiş.

Sanayi kuşu Franziska! Herkes ’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmacısı Alman kadını konuşuyor

Yarışmada lokma tatlısını bilen, sesli soruda ise Müslüm Gürses'i şıp diye tanıyan Alman misafirimiz belli ki "bizden" oluvermiş. Sosyal medyada içerik üreten Franziska'nın şu andaki en büyük derdi ise farelerle dolu izbe bir odada yaşıyor olmak.
Ben Franziska'nın isminin yanına çoktan uğurlu tik'imi attım bile. Artık dönem dizisinde devşirme hatun mu olur, yabancı gelin mi bilmem. Ama onu oynatacak yönetmen kazanacak, benden söylemesi.