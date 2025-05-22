Sanayi kuşu Franziska! Herkes ’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmacısı Alman kadını konuşuyor

Memlekette sırf bu oyuna alet oldukları için mahkemelik olup, para ve hapis cezaları alanlar bile oldu. Hatta bazıları bu görevi başarıyla yerine getirdiği için (!) CHP'nin protokolünde kendisine Genel Başkan'ın yanında koltuk bile buldu.

Evet, burası özgür bir ülke ama dingonun ahırı da değil. Eline her mikrofon alanın kendisine basın mensubu süsü verip insanları kışkırtması, kutuplaştırması, nefret söylemlerine girişmesi hem hadsizlik hem de suçtur. Geçenlerde bu meseleyi bir beka sorunu olarak gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yerden göğe kadar haklı. Bu nifakçıları sokaklardan süpürmek için adli, idari ve polisiye ne tedbir varsa hemen uygulamaya sokulmalı.

