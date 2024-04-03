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Giriş Tarihi: 03.04.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 20:27

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 17. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Sandık Kokusu 17. Bölüm izle Show TV dizi ekranlarında takip ediliyor. Her hafta Çarşamba günleri takip edilen dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimler yer alıyor. Yapımın takipçileri ekran başında yerlerini aldı. 3 Nisan tarihli yeni bölümde Karsu ve Atilla yüzleşiyor. İşte, Sandık Kokusu 17. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 17. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Show TV ile Sandık Kokusu 17. Bölüm izle ekranı takip ediliyor. Karsu ve Atilla yüzleşmesinin yanı sıra Filiz ve Hasan da yeniden görüşecektir. Diziyi izleyenler her Çarşamba ekran başında yerini alıyor. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle linki…

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 17. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU 17. BÖLÜM İZLE

3 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 17. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Adnan'ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan'ın dikkatini, Reha'nın laf arasında anlattığı Filiz'in geçmişi çeker.

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 17. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Irmak, Adnan'ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır.

Cevdet'in de yardımıyla Karsu'yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Peki bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu'nun Atilla'ya tepkisi ne olacaktır?

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 17. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Atilla'nın artık babasını ikna etmek için bir planı vardır ve konuşmak için çiftliğe doğru yola çıkar. Filiz de Türkan'la birlikte, Hasan'ın düzenlediği sıra gecesindedir. Atilla'nın geldiğini duyan Hasan, çalışma odasına çekilir. O sırada tuvalete gitmek için odadan ayrılan Filiz, fırsattan istifade etrafa bakınır. Hasan ve Atilla, çalışma odasında konuşurken kapı açılır fakat içeri giren kimdir?

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