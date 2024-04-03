YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 17. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Adnan'ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan'ın dikkatini, Reha'nın laf arasında anlattığı Filiz'in geçmişi çeker.