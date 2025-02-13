Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sanki tek yumurta ikizi! Manken Şevval Şahin güzelliğiyle büyüleyen ablası Ceyda'ya bir bakın! "DNA testine ihtiyaçları yok"
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:25

Sanki tek yumurta ikizi! Manken Şevval Şahin güzelliğiyle büyüleyen ablası Ceyda'ya bir bakın! "DNA testine ihtiyaçları yok"

Ünlü manken Şevval Şahin, 2018 yılında Miss Türkiye World yarışmasını kazanarak adını duyurmaya başarmıştır. Güzellik yarışmasında kazandığı ünden sonra kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Şevval Şahin, özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan güzel manken, son olarak abası Ceyda Şahin'le resim paylaştı. İki kardeşin birbirine tıpatıp benzediğini görenler sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte "DNA testine ihtiyaçları yok" dedikleri abla ve kardeş!

Sanki tek yumurta ikizi! Manken Şevval Şahin güzelliğiyle büyüleyen ablası Ceyda’ya bir bakın! DNA testine ihtiyaçları yok

Şevval Şahin, 2018 yılında güzellik yarışmasını kazanarak kısa sürede üne kavuştu. Kazandığı yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çeken güzel manken, sosyal medyada da aktiflik göstermeye başlamıştı.

Sanki tek yumurta ikizi! Manken Şevval Şahin güzelliğiyle büyüleyen ablası Ceyda’ya bir bakın! DNA testine ihtiyaçları yok

Her paylaşımıyla olay olan Şevval Şahin son olarak ablası Ceyda Şahin'le bir resim yayınladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sanki tek yumurta ikizi! Manken Şevval Şahin güzelliğiyle büyüleyen ablası Ceyda’ya bir bakın! DNA testine ihtiyaçları yok

Şahin'in paylaşımını görenler adeta şoke oldu...

Sanki tek yumurta ikizi! Manken Şevval Şahin güzelliğiyle büyüleyen ablası Ceyda’ya bir bakın! DNA testine ihtiyaçları yok

Ablasıyla paylaşım yapan güzel manken kısa sürede gündem oldu. İki kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri Instagram kullanıcılarını şoke etti.

Sanki tek yumurta ikizi! Manken Şevval Şahin güzelliğiyle büyüleyen ablası Ceyda’ya bir bakın! DNA testine ihtiyaçları yok

Ceyda Şahin'in kendi hesabı da ilgi odağı olan.

SON DAKİKA