Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
09:25
Sanki tek yumurta ikizi! Manken Şevval Şahin güzelliğiyle büyüleyen ablası Ceyda'ya bir bakın! "DNA testine ihtiyaçları yok"
Ünlü manken Şevval Şahin, 2018 yılında Miss Türkiye World yarışmasını kazanarak adını duyurmaya başarmıştır. Güzellik yarışmasında kazandığı ünden sonra kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Şevval Şahin, özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan güzel manken, son olarak abası Ceyda Şahin'le resim paylaştı. İki kardeşin birbirine tıpatıp benzediğini görenler sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte "DNA testine ihtiyaçları yok" dedikleri abla ve kardeş!