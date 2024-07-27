Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
10:24
Şarkıcı Alişan'ın 5 yaşındaki oğlu Burak ile cami paylaşımı "En büyük dualarımdan, oğlumla cuma namazı kılmak nasip oldu"
Aile hayatına olan bağlılığı ile takdir toplayan Alişan 3 yıl önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızlarına da kol kanat gerdi. Amcalığını layıkıyla üstlenen sevilen şarkıcı Alişan, babalığıyla da övgüleri topluyor. Sosyal medya hesabından çocukları ve eşi Buse Varol ile sık sık paylaşımlarda bulunan Alişan son olarak oğlu Burak'ı camide dua ederken paylaştı. "Şükürler olsun en büyük dualarımdan biri kabul oldu" diyen Alişan 5 yaşındaki oğlu ile ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı. Alişan'ın oğlu Burak'a "Maşallah" yorumları yağdı...