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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan'ın 5 yaşındaki oğlu Burak ile cami paylaşımı "En büyük dualarımdan, oğlumla cuma namazı kılmak nasip oldu"
Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:24

Şarkıcı Alişan'ın 5 yaşındaki oğlu Burak ile cami paylaşımı "En büyük dualarımdan, oğlumla cuma namazı kılmak nasip oldu"

Aile hayatına olan bağlılığı ile takdir toplayan Alişan 3 yıl önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızlarına da kol kanat gerdi. Amcalığını layıkıyla üstlenen sevilen şarkıcı Alişan, babalığıyla da övgüleri topluyor. Sosyal medya hesabından çocukları ve eşi Buse Varol ile sık sık paylaşımlarda bulunan Alişan son olarak oğlu Burak'ı camide dua ederken paylaştı. "Şükürler olsun en büyük dualarımdan biri kabul oldu" diyen Alişan 5 yaşındaki oğlu ile ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı. Alişan'ın oğlu Burak'a "Maşallah" yorumları yağdı...

Şarkıcı Alişan’ın 5 yaşındaki oğlu Burak ile cami paylaşımı En büyük dualarımdan, oğlumla cuma namazı kılmak nasip oldu

Alişan'ın en büyük dualarından biri kabul oldu! Sevilen sanatçı Alişan'ın oğlu Burak ile yaptığı paylaşım hem duygulandırdı, hem "Maşallah" dedirtti...

Şarkıcı Alişan’ın 5 yaşındaki oğlu Burak ile cami paylaşımı En büyük dualarımdan, oğlumla cuma namazı kılmak nasip oldu

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Alişan aile yaşantısına verdiği önem ile her zaman parmakla gösterilen sanatçılardan oldu.

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Şarkıcı Alişan’ın 5 yaşındaki oğlu Burak ile cami paylaşımı En büyük dualarımdan, oğlumla cuma namazı kılmak nasip oldu

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.

Şarkıcı Alişan’ın 5 yaşındaki oğlu Burak ile cami paylaşımı En büyük dualarımdan, oğlumla cuma namazı kılmak nasip oldu

2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı.

Şarkıcı Alişan’ın 5 yaşındaki oğlu Burak ile cami paylaşımı En büyük dualarımdan, oğlumla cuma namazı kılmak nasip oldu

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

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