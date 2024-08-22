Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
14:45
Şarkıcı Bendeniz adeta yıllara savaş açıyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Muhteşem sesiyle gönülleri fetheden şarkıcı Bendeniz, sosyal medyada gündem oldu. Bendeniz'in son halini görenler inanamadı. 'Güzeller Güzeli', 'Müjdeler Ver', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve daha birçok önemli eseri olan Bendeniz, adeta yıllara savaş açıyor. Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Şimdilerde 51 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri güzel şarkıcıyı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.