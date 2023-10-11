Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Bendeniz'in son halini görenler inanamadı! "Gençlik iksiri bulmuş gibi"
Giriş Tarihi: 11.10.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 06:59

Şarkıcı Bendeniz'in son halini görenler inanamadı! "Gençlik iksiri bulmuş gibi"

Şarkıcı Bendeniz güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Bendeniz'in son hali ağızları açık bıraktı. 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Adeta yıllar tersine akmış" demeden edemiyor. İşte şarkıcı Bendeniz'in son hali...

Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler inanamadı! Gençlik iksiri bulmuş gibi

Geçen zamanın ne sesini ne güzelliğini eskitemediği sanatçılardan olan Bendeniz magazinden uzak bir hayat sürse de müziği ile var olmaya devam ediyor.

Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler inanamadı! Gençlik iksiri bulmuş gibi

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler inanamadı! Gençlik iksiri bulmuş gibi

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler inanamadı! Gençlik iksiri bulmuş gibi

Şimdilerde 50 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor...

Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler inanamadı! Gençlik iksiri bulmuş gibi

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Bendeniz son hali ile adeta gençlik iksiri içmiş gibi...

SON DAKİKA