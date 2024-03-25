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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 20:14

Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!

Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirdi. Sürekli değiştirdiği imajıyla gündemden inmeyen şarkıcı Ceylan, bu kez yeni paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekti. Ünlü şarkıcı, Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitti. Ünlü şarkıcının havalimanında kızıyla kavuşma anları izleyenlere duygusal anlar yaşattı. İşte Anne Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'a kavuşma anları!

Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan, son dönemde yaptırdığı estetikler ve imaj değişikliğiyle gündemde!

Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!

KIZININ YAPTIRDIĞI ESTETİKLER DE GÜNDEMDE YER ALMIŞTI

Ceylan'ın estetiklerinin yanı sıra kızı Melodi'nin de yaptırdığı estetikler gündemde sık sık yer aldı.

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Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!

KANADA'YA GİTTİ

Ünlü şarkıcının kızı Melodi, Kanada'da yaşıyor ve ünlü şarkıcı, kızını bugün ziyarete gitti.

Şarkıcı Ceylan Kanada'da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!

Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!

KIZINA KAVUŞMA ANLARI!

Ceylan, Toronto'ya gittiği ve kızına kavuştuğu anları takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI!

Ünlü şarkıcının kızına kavuştuğu anlar görenlere duygusal anlar yaşattı.

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