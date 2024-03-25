Giriş Tarihi: 25.03.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
20:14
Şarkıcı Ceylan Kanada’da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!
Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirdi. Sürekli değiştirdiği imajıyla gündemden inmeyen şarkıcı Ceylan, bu kez yeni paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekti. Ünlü şarkıcı, Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitti. Ünlü şarkıcının havalimanında kızıyla kavuşma anları izleyenlere duygusal anlar yaşattı. İşte Anne Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'a kavuşma anları!