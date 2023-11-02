Giriş Tarihi: 02.11.2023 13:55
Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
14:05
Şarkıcı Doğuş hakkında skandal ihanet iddiası! "Boşanacağım" diye kandırmış... Daha geçen gün aile pozu vermişleri....
9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. 2 çocuğu bulunan şarkıcı Doğuş ve eşinin boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Doğuş son olarak eşi ve çocuklarıyla paylaştığı kareyle evlilik yıl dönümlerini kutladı ama gelin görün ki ortaya atılan ihanet iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü. Bir programa katılan Esra adındaki kadın Doğuş ile karelerini paylaşarak imam nikahlı eşi olduğunu iddia etti. İşte Doğuş'un kendisini "boşanacağım" diye kandırdığı dile getiren yasak aşkı o kadın ve iddiaları...