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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına cevap! "Tek sevdiğim kişi eşim"
Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:25

Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına cevap! "Tek sevdiğim kişi eşim"

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Gelin görün ki ortaya atılan ihanet iddiası magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Bir programa katılan Esra adındaki kadın Doğuş ile karelerini paylaşarak imam nikahlı eşi olduğunu iddia etti. Esra Çömelek, katıldığı bir programda şarkıcı Doğuş'la bir dönem ilişki yaşadığını açıklayıp kendisini 'eşimden boşanacağım' diyerek kandırdığını öne sürdü. İddialara şarkıcı Doğuş'tan cevap geldi.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına cevap! Tek sevdiğim kişi eşim

Doğuş'tan skandal iddialara yanıt geldi! Yasak aşkına imam nikahı kıydığı iddia edilmişti...Hakkındaki yasak aşk iddiasının ardından ailesiyle poz veren Doğuş, bu sefer de avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yasal yollara başvuracağını belirtti.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına cevap! Tek sevdiğim kişi eşim

"İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRIDIR"

Doğuş'un avukatı Feyza Aktan, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına cevap! Tek sevdiğim kişi eşim

"Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına cevap! Tek sevdiğim kişi eşim

Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına cevap! Tek sevdiğim kişi eşim

Programınızda yayınlanan, müvekkilin habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması; hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanununun 133. ve 34. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir."

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