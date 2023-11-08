Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:25

Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına cevap! "Tek sevdiğim kişi eşim"

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Gelin görün ki ortaya atılan ihanet iddiası magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Bir programa katılan Esra adındaki kadın Doğuş ile karelerini paylaşarak imam nikahlı eşi olduğunu iddia etti. Esra Çömelek, katıldığı bir programda şarkıcı Doğuş'la bir dönem ilişki yaşadığını açıklayıp kendisini 'eşimden boşanacağım' diyerek kandırdığını öne sürdü. İddialara şarkıcı Doğuş'tan cevap geldi.