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Haberler Galeri Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu'dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:46

Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu'dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı. Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz gelmişti. Emre Altuğ'un nikah kareleri sosyal medyayı sallamaya yetti. Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olunca gözler bir süredir adı aşk haberleriyle anılan partneri Gözde Kansu'ya çevrildi. İkili aşk iddialarını ilk günden beri yalanlasa da Gözde Kansu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu’dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Son olarak nikah kareleri ile sosyal medyayı sallayan Emre Altuğ'dan yakın zamanda da ilişki itirafı gelmişti. Magazin kulisleri Emre Altuğ'un sevgilisini merak ederken akıllara yine partneri Gözde Kansu geldi.

Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu’dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı. Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz gelmişti.

Emre Altuğ'un nikah kareleri sosyal medyayı sallamaya yetti.

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Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu’dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olunca gözler bir süredir adı aşk haberleriyle anılan partneri Gözde Kansu'ya çevrildi.

Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu’dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!

İkili aşk iddialarını ilk günden beri yalanlasa da Gözde Kansu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu’dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Muhabirlerin yakaladığı Gözde Kansu'ya Emre Altuğ ile aşk iddiaları yeniden soruldu. Güzel oyuncu gerçekten 'sadece yakın arkadaş' olduklarını bir kez daha dile getirdi.

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