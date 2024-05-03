Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu’dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı. Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz gelmişti.

Emre Altuğ'un nikah kareleri sosyal medyayı sallamaya yetti.