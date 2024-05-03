Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu’dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!

Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:46
Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı. Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz gelmişti. Emre Altuğ'un nikah kareleri sosyal medyayı sallamaya yetti. Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olunca gözler bir süredir adı aşk haberleriyle anılan partneri Gözde Kansu'ya çevrildi. İkili aşk iddialarını ilk günden beri yalanlasa da Gözde Kansu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Karı-koca olarak çok yakıştık!