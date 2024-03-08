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Haberler Galeri Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı karıştırdı "Yok artık Fedon sandık"
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:08

Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı karıştırdı "Yok artık Fedon sandık"

Saçlarından tarzlarına kadar bire bir aynı olan Fedon ile oğlu Theo'nun benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo ile verdiği poz sosyal medyayı salladı. Görenlerin ayırt edemediği Fedon ile oğlu Theo adeta ikiz gibiler. Oğlu ile pozlarına beğeni yağan şarkıcı Fedon'a "İkiziniz mi Fedon Bey?" soruları yağdı. İşte benzerlikleri ile ağızları açık bırakan Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile pozları...

Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı karıştırdı Yok artık Fedon sandık

Taverna müziğinin efsane ismi özel hayatıyla da hayranlarının ilgi odağı oluyor. Sosyal medya son olarak Fedon ile oğlunun benzerliğini konuştu...

Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı karıştırdı Yok artık Fedon sandık

Şarkıcı Fedon'un oğlu ile benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Saçlarından tarzlarına kadar bire bir aynı olan Fedon ile oğlu Theo'nun benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı karıştırdı Yok artık Fedon sandık

HANGİSİ FEDON?

İşte benzerlikleri ile ağızları açık bırakan Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile pozları...

Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı karıştırdı Yok artık Fedon sandık

Fedon son olarak beyazlar içinde çekildikleri aile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı karıştırdı Yok artık Fedon sandık

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Abi-kardeş gibiler!", "Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi?" , "Hangisi Fedon?" ve "Babasının kopyası gibi!" şeklinde yorumlar yapıldı.

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