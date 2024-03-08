Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:08
Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı karıştırdı "Yok artık Fedon sandık"
Saçlarından tarzlarına kadar bire bir aynı olan Fedon ile oğlu Theo'nun benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo ile verdiği poz sosyal medyayı salladı. Görenlerin ayırt edemediği Fedon ile oğlu Theo adeta ikiz gibiler. Oğlu ile pozlarına beğeni yağan şarkıcı Fedon'a "İkiziniz mi Fedon Bey?" soruları yağdı. İşte benzerlikleri ile ağızları açık bırakan Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile pozları...