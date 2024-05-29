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Haberler Galeri Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:53

Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...

Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi en çok dinlenen şarkılara imza atan 52 yaşındaki başarılı şarkıcı Göksel, iki yıldır kendisinden 15 yaş küçük olan müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz sene ayrılma kararı alan ikili barıştı. Sevilen şarkıcı Nükhet Duru'nun doğum günü partisine sevgilisiyle el ele katıldı.

Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...

Göksel, 2021 yılında gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamıştı. Çift, geçtiğimiz sene ilişkilerine nokta koymuş fakat arkadaşlıklarına devam etmişti.

Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...

Eski sevgilisi Göksel'in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin, kendi solo albümünü çıkarmıştı.

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Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...

'AŞK ACISI' ARTIK LÜKS

Göksel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda aşk acısından bahsetti. Ünlü şarkıcı: "Hepimizin hayatını çok fazla zorlayan şeylerle mücadele etmeye başladık. Aşk acısı lüks kaldı" derken,"Bugünkü aklım olsaydı üniversiteyi bitirirdim. o zaman için böyle bir karar vermem gerekliydi ve müziği seçtim" itirafında da bulundu. Göksel, Boğaziçi Felsefe'de okurken, müzik kariyeri için okulunu bırakmıştı.

Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...

EL ELE KATILDILAR

Şarkıcı Göksel 2 yıldır kendisinden müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermiş, sadece iş için görüşme kararı almışlardı. Ancak sevgililer tekrar barışarak ilişkilerine tekrar başlamıştı. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikili Nükhet Duru'nun doğum gününe el ele katıldı.

Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...

'İKİNCİ BAHARINIZ HAYIRLI OLSUN'

Gazetecilerin 'İkinci baharınız hayırlı olsun?' yorumuna Göksel utangaç tavırlarla tebessüm ederken "Hayatta öyle şeyler oluyor." diye cevap verirken Osman Şahin ise "Nasıl böyle bir çiçekle küs kalınabilir." dedi.

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