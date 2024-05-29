Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
10:53
Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...
Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi en çok dinlenen şarkılara imza atan 52 yaşındaki başarılı şarkıcı Göksel, iki yıldır kendisinden 15 yaş küçük olan müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz sene ayrılma kararı alan ikili barıştı. Sevilen şarkıcı Nükhet Duru'nun doğum günü partisine sevgilisiyle el ele katıldı.