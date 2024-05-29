Şarkıcı Göksel eski aşkıyla barıştı! Kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile el ele...

'AŞK ACISI' ARTIK LÜKS

Göksel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda aşk acısından bahsetti. Ünlü şarkıcı: "Hepimizin hayatını çok fazla zorlayan şeylerle mücadele etmeye başladık. Aşk acısı lüks kaldı" derken,"Bugünkü aklım olsaydı üniversiteyi bitirirdim. o zaman için böyle bir karar vermem gerekliydi ve müziği seçtim" itirafında da bulundu. Göksel, Boğaziçi Felsefe'de okurken, müzik kariyeri için okulunu bırakmıştı.