Giriş Tarihi: 09.10.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 16:20

Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan ve aradan geçen 5 ayın ardından olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı Hadise, "benimki pek evlilikten sayılmaz" diyerek eski eşi Dinçerler'e gönderme yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, "Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın… Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim" demişti. Hadise, sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili paylaşım yaptı. Hadise, koltukta uzandığı kareyi "Hayatın sillesini yemişimdir " yazdı.