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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “
Giriş Tarihi: 09.10.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 16:20

Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan ve aradan geçen 5 ayın ardından olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı Hadise, "benimki pek evlilikten sayılmaz" diyerek eski eşi Dinçerler'e gönderme yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, "Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın… Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim" demişti. Hadise, sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili paylaşım yaptı. Hadise, koltukta uzandığı kareyi "Hayatın sillesini yemişimdir " yazdı.

Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “

Hadise, geçtiğimiz gün Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda çıktığı konserde annesi Gülnihal Açıkgöz'den bahsederken sesi titreyen ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “

Hadise sahnede "Ben hayatımda ne yaptıysam annem için yaptım. Önce o, sonra ben. Bu hep böyle olacak. Annecim seni çok seviyorum, iyi ki varsın" demişti.

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Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “

"HAYATIN SİLLESİNİ YEMİŞİMDİR "

Sosyal medyada aktif olan Hadise, son yaptığı paylaşımla güldürdü. Hadise, koltukta uzandığı kareyi "Hayatın sillesini yemişimdir " yazdı.

Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “
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Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “
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