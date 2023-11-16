Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:02

Şarkıcı Hadise saten geceliğiyle en doğal halini paylaştı! İşte sıfır makyaj Hadise....

Son olarak çıkardığı 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki cüretkar sahnelerle adından söz ettiren Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özel hayatıyla da magazinde sık sık yer alan şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde klibindeki yatak sahneleriyle çok konuşulmuştu. Hadise son olarak Instagram hesabından paylaştığı makyajsız kareler ile doğal güzelliğini sergiledi. Saten geceliğiyle en duru halini paylaşan şarkıcı Hadise'nin sıfır makyaj karelerine beğeni ve yorum yağdı. İşte şarkıcı Hadise'nin makyajsız hali...