Şarkıcı Hande Yener’e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...

Üstelik gecede NFT'lerin unutulduğunu düşünürken kulübün tarihini anlatan "Vakt-i Fener" eserinin dijital dünyada da yaşayacak bir NFT sürümünün çıkarılacağı duyuruldu. Eserin ilk parçası, Fenerbahçe'nin kalbi olarak kabul edilen logosunun, Ulu Önder Atatürk'e dönüştüğü bölümü içeriyor. Bu geceye özel bu NFT'ler, açık artırmayla satışa sunuldu. Fenerbahçe ilklerini bizlerle buluşturan, bir asrı aşan şanlı tarihimizi kronolojik olarak görsel dille anlatan, New York'ta yaşayan mix media/kolaj konsept sanatçısı Burak Karavit tarafından yaratılan sanat eseri büyük beğeni aldı.