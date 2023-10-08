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Haberler Galeri Şarkıcı Hande Yener'e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...
Giriş Tarihi: 08.10.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 07:44

Şarkıcı Hande Yener'e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...

Fenerbahçe USA Derneği, dün görkemli bir baloya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Hande Yener'in sahneye çıkacağı
duyuruldu. Ancak organizasyona 1 gün kala Hande Yener yerine başka bir sanatçının konser vereceği açıklandı. Bunun nedeni de Hande Yener'in vize sorunu yaşaması olarak açıklandı. Bir diğer iddia ise Hande Yener'in vergi krizi yaşamasıydı. Turist vizesiyle daha önce ABD'ye girip iş yapan ve bunun vergisini ödemeyen sanatçılara bu nedenle vize verilmiyor.

FUNDA KARAYEL
Şarkıcı Hande Yener’e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...

New York'ta 22 yıldır faaliyet gösteren ve Amerika'daki Fenerbahçelileri bir araya getiren Fenerbahçe USA Derneği dün görkemli bir baloya ev sahipliği yaptı.

Şarkıcı Hande Yener’e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...

Derneğin 2003'ten bu yana her yıl düzenlediği Geleneksel Fenerbahçeliler Balosu, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına ithafen 'Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla' teması ile kutlandı. Fenerbahçeli olarak gurur duyulacak bir gece yaşandığını söyleyebilirim.

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Şarkıcı Hande Yener’e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...

Üstelik gecede NFT'lerin unutulduğunu düşünürken kulübün tarihini anlatan "Vakt-i Fener" eserinin dijital dünyada da yaşayacak bir NFT sürümünün çıkarılacağı duyuruldu. Eserin ilk parçası, Fenerbahçe'nin kalbi olarak kabul edilen logosunun, Ulu Önder Atatürk'e dönüştüğü bölümü içeriyor. Bu geceye özel bu NFT'ler, açık artırmayla satışa sunuldu. Fenerbahçe ilklerini bizlerle buluşturan, bir asrı aşan şanlı tarihimizi kronolojik olarak görsel dille anlatan, New York'ta yaşayan mix media/kolaj konsept sanatçısı Burak Karavit tarafından yaratılan sanat eseri büyük beğeni aldı.

Şarkıcı Hande Yener’e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...

Baloda sahneye çıkacak isim Hande Yener olarak duyuruldu.

Şarkıcı Hande Yener’e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...

Ancak, bir gün kala Yener'in vize sorunundan dolayı gelemeyeceği, yerine Gülşen'in çıkacağı açıklandı.

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