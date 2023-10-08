Giriş Tarihi: 08.10.2023 07:41
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
07:44
Şarkıcı Hande Yener'e vize şoku! Fenerbahçe’nin ABD’deki balosunda konser verecekti ama...
Fenerbahçe USA Derneği, dün görkemli bir baloya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Hande Yener'in sahneye çıkacağı
duyuruldu. Ancak organizasyona 1 gün kala Hande Yener yerine başka bir sanatçının konser vereceği açıklandı. Bunun nedeni de Hande Yener'in vize sorunu yaşaması olarak açıklandı. Bir diğer iddia ise Hande Yener'in vergi krizi yaşamasıydı. Turist vizesiyle daha önce ABD'ye girip iş yapan ve bunun vergisini ödemeyen sanatçılara bu nedenle vize verilmiyor.