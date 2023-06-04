Giriş Tarihi: 04.06.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
08:35
Şarkıcı Linet'ten alkışlık hareket! 'Çalışanlar baş tacım' dedi ayaklarına gitti!
Ünlü şarkıcı Linet, geçen hafta konser vermek için gittiği Mersin'de bir mekana girdi. Şef garson şarkıcının yanına gelip "Mutfak personelinin size selamı var. Sizi çok seviyorlar ancak düğüne hazırlandıkları için hepsi yanınıza gelemiyor" dedi. Bunu duyan Linet, "Çalışanlar baş tacım, emekçi kardeşlerimin işi varsa ben ayaklarına giderim" deyip mutfağa girdi. Personelle sohbet eden şarkıcı Linet, onlara moral verdi. Ardından hepsine tek tek sarılıp fotoğraf çektirdi.