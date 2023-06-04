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Haberler Galeri Şarkıcı Linet'ten alkışlık hareket! 'Çalışanlar baş tacım' dedi ayaklarına gitti!
Giriş Tarihi: 04.06.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 08:35

Şarkıcı Linet'ten alkışlık hareket! 'Çalışanlar baş tacım' dedi ayaklarına gitti!

Ünlü şarkıcı Linet, geçen hafta konser vermek için gittiği Mersin'de bir mekana girdi. Şef garson şarkıcının yanına gelip "Mutfak personelinin size selamı var. Sizi çok seviyorlar ancak düğüne hazırlandıkları için hepsi yanınıza gelemiyor" dedi. Bunu duyan Linet, "Çalışanlar baş tacım, emekçi kardeşlerimin işi varsa ben ayaklarına giderim" deyip mutfağa girdi. Personelle sohbet eden şarkıcı Linet, onlara moral verdi. Ardından hepsine tek tek sarılıp fotoğraf çektirdi.

MERVE YURTYAPAN
Şarkıcı Linet’ten alkışlık hareket! ’Çalışanlar baş tacım’ dedi ayaklarına gitti!

Ünlü sanatçı Linet, güçlü sesi, mütevazı duruşuyla herkesin sevgisini kazanmış bir isim. Annesi bir dönemin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından Leyla Özgecan, babası Şumuel Menaşe. Ailesinin işleri nedeniyle İsrail'e gitmesiyle orada doğup büyüdü.

Şarkıcı Linet’ten alkışlık hareket! ’Çalışanlar baş tacım’ dedi ayaklarına gitti!

İlk sahne deneyimini henüz 5 yaşındayken İsrail'de yaşadı. 10 yaşında ise ilk albümünü çıkardı ama aklında hep Türkiye'de ünlü bir şarkıcı olmak vardı.

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Şarkıcı Linet’ten alkışlık hareket! ’Çalışanlar baş tacım’ dedi ayaklarına gitti!

Annesi, onun yeteneğini keşfetti ve arkasında durdu. Ortaokuldayken "Türkiye'de çok ünlü bir sanatçı olmak istiyorum" demişti ve dediğini de yaptı.

Şarkıcı Linet’ten alkışlık hareket! ’Çalışanlar baş tacım’ dedi ayaklarına gitti!

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Mersin'de hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı Linet’ten alkışlık hareket! ’Çalışanlar baş tacım’ dedi ayaklarına gitti!

Konser sonrasında şehri gezen Linet, gittiği mekanda unutulmaz bir anı yaşadı.
Mekanda düğün hazırlıkları yapılıyordu. Şef garson, Linet'in yanına gelerek mutfak personelinin düğün için yoğun bir şekilde hazırlık yaptıklarını ve bu nedenle mutfaktan çıkamadıklarını söyledi. "Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorlardı ama vakit olmadığı için hepsi gelemiyor. Size selamlarını ilettiler" dedi.

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