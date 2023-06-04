Şarkıcı Linet’ten alkışlık hareket! ’Çalışanlar baş tacım’ dedi ayaklarına gitti!

Konser sonrasında şehri gezen Linet, gittiği mekanda unutulmaz bir anı yaşadı.

Mekanda düğün hazırlıkları yapılıyordu. Şef garson, Linet'in yanına gelerek mutfak personelinin düğün için yoğun bir şekilde hazırlık yaptıklarını ve bu nedenle mutfaktan çıkamadıklarını söyledi. "Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorlardı ama vakit olmadığı için hepsi gelemiyor. Size selamlarını ilettiler" dedi.