Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
15:09
Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!
Bir dönem Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla bilinen Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, Şişli'de yaşadığı lüks rezidansta hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar, Morena Taraku'nun evinden içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı çalıp kaçmıştı. 1 milyon Euro'luk soygun olayıyla ilgili açılan davada Morena Taraku ifade verdi.