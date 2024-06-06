Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!

ESKİ ÇALIŞAN ANAHTARI ÜÇ GÜN SONRA TESLİM ETMİŞ

Taraku, olaydan 1.5 ay önce Maya isimli bir çalışını işe aldığını, şu şahısta anahtarın olduğunu, irtibatın kesilmesiyle ve çalışmasından memnun kalmadığı için işten çıkardığını söyledi. Bu olaydan bir hafta sonra Kosova'ya gittiğini ve işe başka birini almadığını belirten Morena, "Bu şahıs sürekli olarak Serkan'ı aramış. Benim başka birini işe alıp almadığı mı, halen orada olup olmadığımı sormuş. Bu şahıs çıktıktan üç gün sonra evimin anahtarını da Serkan'a vermiş" diyerek ifadesine son verdi.