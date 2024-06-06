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Haberler Galeri Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:09

Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!

Bir dönem Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla bilinen Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, Şişli'de yaşadığı lüks rezidansta hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar, Morena Taraku'nun evinden içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı çalıp kaçmıştı. 1 milyon Euro'luk soygun olayıyla ilgili açılan davada Morena Taraku ifade verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!

Bir dönem Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla bilinen Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, geçtiğimiz yıl Şişli'de yaşadığı lüks rezidansta hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar 2 saat 15 dakikada, Morena Taraku'nun evinden içinde 1 milyon Euro değerinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı çalıp kaçmıştı. Eve gelen ünlü şarkıcının yardımcısı Serkan Elmas, içerinin darmadağınık olduğunu görünce polis ekiplerine bildirmişti.

Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!

İDDİANAME DÜZENLENDİ
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 3 şüphelinin kimliği tespit edilemezken Valı V. isimli şahsın diğer 3 şüpheli ile eylem birliği içinde hareket ettiği, kendi adına çıkartmış olduğu kartı eve girişte kullanmalarını sağladığı değerlendirildi. Savcılık, tarafından şüpheli Vali V'nin "Bina İçinde Muhafaza Altında Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!

MORENA TARAKU İFADE VERDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler Morena Taraku ve Serkan Elmas avukatları katıldı. Hakim karşısında beyanda bulunan Morena Taraku, sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi. Olay tarihinde Kosova'ya yeni şarkısı için gittiğini, evinin anahtarını çalışanı Serkan Elmas'a bıraktığını belirten Taraku, "Serkan ara sıra eve bakardı. Serkan beni aradı. Giyim odasına bir kişinin girdiğini ve kapının kırıldığını söyledi. İlk olarak kasadan haberdar olmadık" dedi.

Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!

"HERHANGİ BİR İADE YA DA BULUNMA OLMADI"
Olayı öğrendikten 1 saat sonra aklına kasanın geldiğini ve tekrardan Serkan'ı arayarak kontrol etmesini istediğini söyleyen Morena, "Bana kasanın orada olmadığını söyledi. Ben olduğu gibi görmek istediğim için temizlememesini, bırakmasını istedim. Gelip gördüğümde çok şey çalınmıştı. İddianamede belirtilen eşyaların kasa ile birlikte çalınmıştı. Bugüne kadar herhangi bir iade ya da bulunma olmadı" dedi.

Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!

ESKİ ÇALIŞAN ANAHTARI ÜÇ GÜN SONRA TESLİM ETMİŞ
Taraku, olaydan 1.5 ay önce Maya isimli bir çalışını işe aldığını, şu şahısta anahtarın olduğunu, irtibatın kesilmesiyle ve çalışmasından memnun kalmadığı için işten çıkardığını söyledi. Bu olaydan bir hafta sonra Kosova'ya gittiğini ve işe başka birini almadığını belirten Morena, "Bu şahıs sürekli olarak Serkan'ı aramış. Benim başka birini işe alıp almadığı mı, halen orada olup olmadığımı sormuş. Bu şahıs çıktıktan üç gün sonra evimin anahtarını da Serkan'a vermiş" diyerek ifadesine son verdi.

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