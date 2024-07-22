Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! "Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım"

Bundan 24 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününü anne-kız pozu ile kutladı...