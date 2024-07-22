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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! "Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım"
Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:35

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! "Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım"

69 yaşındaki sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmeyi başarmıştı. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu'nun bugün doğum günü. Kızına olan düşkünlüğü ile bilinen Nilüfer sosyal medya hesabından Ayşe Nazlı ile karelerini paylaşarak kutlamada bulundu. "Bugün benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti şimdi 24 yaşında genç bir hanım" diyen Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımına beğeni yağdı...

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım

Bundan 24 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününü anne-kız pozu ile kutladı...

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

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Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı bugün 24 yaşına bastı.

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım

Sosyal medyadan kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topladı...

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım

İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti.

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