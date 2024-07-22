Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
14:35
Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! "Yıllar su gibi aktı geçti Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında genç bir hanım"
69 yaşındaki sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmeyi başarmıştı. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu'nun bugün doğum günü. Kızına olan düşkünlüğü ile bilinen Nilüfer sosyal medya hesabından Ayşe Nazlı ile karelerini paylaşarak kutlamada bulundu. "Bugün benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti şimdi 24 yaşında genç bir hanım" diyen Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımına beğeni yağdı...