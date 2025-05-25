Şarkıcı Özgün'den samimi açıklama! "En büyük korkumuz bizden sonra ne olacak?"

MELİS BABADAĞ

ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ RESİM YAPIYORUM

Resim yapmaya 3 yaşında başladım. Çok lanse etmedim aslında. İnsanlar geç gördü, şaşırıyorlar ama Güzel Sanatlar mezunuyum, hep resim yapıyordum. Serginin ismi, 4 yaşında yaptığım resmin adını soran anneme verdiğim cevaptan alıyor: 'Güneşin Başına Gelen Bir Durum'. Küratörümüz Dr. Zeynep Öztürk. Tuval üzeri akrilik boya ve dijital baskı eserlerinden oluşan sergim 14 Haziran'a kadar Piyalepaşa'daki DG Art Galeri'de devam edecek. Yapay zekayı da kullandığım, karma tekniklerle yaptığım 4 dijital eserim çok ilgi görüyor. Güzel dönüşler oldu.

İlk sergimi 5 yaşında yapmışım. Bendeki resim tutkusunu gören annem yönlendirmiş beni.

16 saat çalıştığım zamanlar oluyor. Son iki üç ayım yoğun çalışmayla geçti. Yaptığım işi seviyorum. Bazen uyanıp resme devam ettiğim zamanlar oluyor. Spesifik ilham kaynağım yok. Her şey ilham veriyor bana, sessizlik, müzik, bazen de televizyondaki bir replik... Aslında sesli kitap en güzel eşlikçim oldu. O anda aklımdan ne geçiyorsa onu yansıtıyorum tuvalime.

İçim çok kalabalık. Ama onu dışarı yansıtmıyorum. Desen sevmiyorum, sadeliği seviyorum dış dünyamda. Minimal bir hayatım var.

Tiyatroya 5 yaşında başladım. Okul hayatım boyunca hep sahneye çıktım, sonra kamera önüne evrildi ve sinemaya kadar gitti. Aslında resim ve oyunculuk hep paralel gitti. Mimarlık ofisinde çalışırken sete gittiğim zamanlar da oldu. İç mimarlık okudum ama artık yapmıyorum. Severek okudum.



SANATSEVERLERİN YORUMLARI ÖNEMLİ

Koleksiyonerlerle buluşmak zor olmuyor. 'Bu esere baktığımız zaman, Melis'in eseri deriz' şeklindeki yorumlar benim için çok önemli. İmzanı atmana da gerek yok diyorlar. Ben de çok imza atan biri değilim. Kimse sağ alt köşeye gözü gitmeden evet bu Melis diyorlar. Bu çok değerli ve keyifli.