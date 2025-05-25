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Haberler Galeri Şarkıcı Özgün'den samimi açıklama! "En büyük korkumuz bizden sonra ne olacak?"
Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 07:57

Şarkıcı Özgün'den samimi açıklama! "En büyük korkumuz bizden sonra ne olacak?"

a Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına bu hafta şarkıcılar Özgün, Bengü Beker, Keremcem ve oyuncu ressam Melis Babadağ konuk oldu.

İLKER GEZİCİ
Şarkıcı Özgün’den samimi açıklama! En büyük korkumuz bizden sonra ne olacak?

KEREMCEM

11 yıl sonra 6. albümümü yaptım. Albümün üçüncü video klibi 'Bizi Unutma' şarkısına çektik, çok beğenildi. Yönetmenliğini Amerikalı Türk yönetmen Can Kâtipzâde ve Özge Mine Kâtipzâde'nin yaptığı klip 1940'lara götürüyor dinleyiciyi. Oyuncu arkadaşım Yağmur Yüksel eşlik etti bana. Kostümlere de kız arkadaşım ve stylistim Sena Seçen imza attı. Şarkı aslında bir İran şarkısı. İran'ın en sevilen besteci ve şarkıcılarından Mohsen Yeganeh'e de dinlettim o da çok beğendi. Dizilerden dolayı İran'da Endonezya'da Ortadoğu'da seviliyorum.

16 yıl önce yaptığım şarkıya yer verdim bu albümde. 22 yıl önce yaptığım şarkıyı buldum ve şimdiye kadar nasıl koymamışım albüme diyorum. Her şarkının zamanı var demek.

Şarkıcı Özgün’den samimi açıklama! En büyük korkumuz bizden sonra ne olacak?

Konser yapmayı çok özlemişim. Ege turnesi ile sevenlerime ulaşmaya başladım. 21 Mayıs'ta Aydın'daydım. Isparta ve Denizli'de konser verdim. Gerçekten çok heyecanlıyım. 20 yıl sonra yeni çıkmış gibiyim. 29'unda İstanbul, 30'unda Muğla ve 31'inde Manisa ile devam edecek. Ben Milaslıyım. O da benim için ayrı bir heyecan olacak. Bu bir yol hikayesi gibi belgeselleştirme fikrimiz var.

Müziği ihmal etmemin sebebi oyunculuk. 10 yıl sonra hazır albüm yapmışken bunun üzerine gitmek istiyorum.

Aşk Çağırırsan Gelir filminde Melis'le beraber oynamıştık. Albümdeki bütün şarkıların ilk kayıtlarını ilk önce Melis dinledi.

Benim sakinliğim insanı delirtir. Doğru yerde doğru tepkiyi veremiyorum bazen. O tepki de biriktikten sonra bambaşka yerden çıkıyor.

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Şarkıcı Özgün’den samimi açıklama! En büyük korkumuz bizden sonra ne olacak?

MELİS BABADAĞ
ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ RESİM YAPIYORUM

Resim yapmaya 3 yaşında başladım. Çok lanse etmedim aslında. İnsanlar geç gördü, şaşırıyorlar ama Güzel Sanatlar mezunuyum, hep resim yapıyordum. Serginin ismi, 4 yaşında yaptığım resmin adını soran anneme verdiğim cevaptan alıyor: 'Güneşin Başına Gelen Bir Durum'. Küratörümüz Dr. Zeynep Öztürk. Tuval üzeri akrilik boya ve dijital baskı eserlerinden oluşan sergim 14 Haziran'a kadar Piyalepaşa'daki DG Art Galeri'de devam edecek. Yapay zekayı da kullandığım, karma tekniklerle yaptığım 4 dijital eserim çok ilgi görüyor. Güzel dönüşler oldu.

İlk sergimi 5 yaşında yapmışım. Bendeki resim tutkusunu gören annem yönlendirmiş beni.

16 saat çalıştığım zamanlar oluyor. Son iki üç ayım yoğun çalışmayla geçti. Yaptığım işi seviyorum. Bazen uyanıp resme devam ettiğim zamanlar oluyor. Spesifik ilham kaynağım yok. Her şey ilham veriyor bana, sessizlik, müzik, bazen de televizyondaki bir replik... Aslında sesli kitap en güzel eşlikçim oldu. O anda aklımdan ne geçiyorsa onu yansıtıyorum tuvalime.

İçim çok kalabalık. Ama onu dışarı yansıtmıyorum. Desen sevmiyorum, sadeliği seviyorum dış dünyamda. Minimal bir hayatım var.

Tiyatroya 5 yaşında başladım. Okul hayatım boyunca hep sahneye çıktım, sonra kamera önüne evrildi ve sinemaya kadar gitti. Aslında resim ve oyunculuk hep paralel gitti. Mimarlık ofisinde çalışırken sete gittiğim zamanlar da oldu. İç mimarlık okudum ama artık yapmıyorum. Severek okudum.


SANATSEVERLERİN YORUMLARI ÖNEMLİ

Koleksiyonerlerle buluşmak zor olmuyor. 'Bu esere baktığımız zaman, Melis'in eseri deriz' şeklindeki yorumlar benim için çok önemli. İmzanı atmana da gerek yok diyorlar. Ben de çok imza atan biri değilim. Kimse sağ alt köşeye gözü gitmeden evet bu Melis diyorlar. Bu çok değerli ve keyifli.

Şarkıcı Özgün’den samimi açıklama! En büyük korkumuz bizden sonra ne olacak?

ÖZGÜN
KISKANDIĞIM ŞARKIYA KAVUŞTUM

Yeni şarkım 'Sen Ağlama'yı çıkardık. Badem grubunun en simgesel şarkılarından biriydi. Kıskandığım şarkılardan biri diyebilirim. Grubun solisti Mustafa ile görüştük onlar da sağ olsun severek verdiler. Çok beğendiler son halini. 8 ay çalıştık. Çok sevilen bir şarkı. Kimse unutmamış, nerede çalarsam çalayım herkes eşlik ediyor. Gürkan Kömürcü çok güzel aranje etti, uzun yıllar beraber çalıştığım yönetmen Burak Sesli de çok güzel klibe imza attı. Çok beğenildi şarkı.

Dinleyici kitlesi çok farklı. Örneğin, İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa Yakası'nda farklı repertuvar hazırlıyorum. Orkestra arkadaşlarım bu durumdan çok şikayetçi. Anadolu dinleyicisi slow ve arabesk seviyor.

Şarkıcı Özgün’den samimi açıklama! En büyük korkumuz bizden sonra ne olacak?

Konser takvimim yoğun. Ediz'le de fazla vakit geçirmeye çalışıyorum. Ediz'in keyfi yerinde. Çocuk şarkıları yazıyorum son 5 senedir. Onun tiyatro oyununu yaptık Ediko'nun Sihirli Sandığı diye. Ben oynamıyorum, şarkılarım yer alıyor. 7 karakterin olduğu Ediz'e miras gibi bir oyun yaptık. Aileler beraber izliyor.

Ediz 10 yaşına geldi ama bu süre bize 10 saniye gibi geldi. 2005'te İstanbul'a geldim. 20 sene geçmiş. İnanmak çok zor. Ediz'le beraber zaman çok hızlı aktı. Ediz olmadan önce oturup uyuyordum. Şimdi ne ara hafta başladı ne ara bitti. Yaz ne ara geldi okul ne zaman başladı. Hakikaten ömür çabuk geçiyor.

Ediz'in Down Sendromlu dünyaya gelmesi ilk başlarda kafamızı çok meşgul etti. Tabii ki bizden sonra ne olacak en büyük korkumuz bu. Ama sırf böyle bir şey için bir çocuk daha dünyaya getirmek o çocuğa da haksızlık diye düşünüyoruz.