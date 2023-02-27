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Haberler Galeri Şarkıcı Pınar Aylin: Biz bunun altından kalkarız
Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 07:48

Şarkıcı Pınar Aylin: Biz bunun altından kalkarız

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yavaş yavaş yaraların sarıldığı afet bölgesi için tüm Türkiye tek yürek oldu. Şarkıcı Pınar Aylin, annesi Hülya Aylin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Depremle ilgili konuşan şarkıcı, "Türk milleti Kurtuluş Savaşı ruhuna bürünürse, biz bunun altından kalkarız inşallah" dedi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Şarkıcı Pınar Aylin: Biz bunun altından kalkarız

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu.

Şarkıcı Pınar Aylin: Biz bunun altından kalkarız

Yaşanan felaket sonrası herkes canla başla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

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Şarkıcı Pınar Aylin: Biz bunun altından kalkarız

Şarkıcı Pınar Aylin, annesi Hülya Aylin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şarkıcı Pınar Aylin: Biz bunun altından kalkarız

Depremle ilgili konuşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Şarkıcı Pınar Aylin: Biz bunun altından kalkarız

"Bu yas uzun sürecek, birkaç günle geçmez. Herkesin acısını yaşama şekli başkadır. Ben kabuğuma çekilip, sessiz kalmayı tercih ederim.

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