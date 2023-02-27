Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:22
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
07:48
Şarkıcı Pınar Aylin: Biz bunun altından kalkarız
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yavaş yavaş yaraların sarıldığı afet bölgesi için tüm Türkiye tek yürek oldu. Şarkıcı Pınar Aylin, annesi Hülya Aylin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Depremle ilgili konuşan şarkıcı, "Türk milleti Kurtuluş Savaşı ruhuna bürünürse, biz bunun altından kalkarız inşallah" dedi.