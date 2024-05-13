Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:58
Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! 51 yaşındaki Pınar Dilşeker cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça genç bir görünüme kavuşan 51 yaşındaki Pınar Dilşeker pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fetheden Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Şimdilerde aşktan ayakları yerden kesilen Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Estetik operasyonlar geçirdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Dilşeker fit hali ve güzelliğiyle mest etti. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...