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Haberler Galeri Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! 51 yaşındaki Pınar Dilşeker cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:58

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! 51 yaşındaki Pınar Dilşeker cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor!

Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça genç bir görünüme kavuşan 51 yaşındaki Pınar Dilşeker pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fetheden Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Şimdilerde aşktan ayakları yerden kesilen Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Estetik operasyonlar geçirdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Dilşeker fit hali ve güzelliğiyle mest etti. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! 51 yaşındaki Pınar Dilşeker cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. O isim Pınar Dilşeker'den başkası değildi. Pınar Dilşeker şimdiler tam bir sarışın afet!

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! 51 yaşındaki Pınar Dilşeker cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor!

1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker aradan geçen yıllarda bambaşka bir görünüme büründü. Şimdilerde 51 yaşında olan Pınar Dilşeker fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! 51 yaşındaki Pınar Dilşeker cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor!

Şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! 51 yaşındaki Pınar Dilşeker cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor!

Pınar Dilşeker, şimdi ise eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında.

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! 51 yaşındaki Pınar Dilşeker cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor!

Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker bugün 51 yaşında bir anne.

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