Şarkıcı Tuğba Ekinci ile yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu’nun yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu

Yer aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı yıllar sonra ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri sosyal medyada çok konuşuldu.