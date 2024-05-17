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Haberler Galeri Şarkıcı Tuğba Ekinci ile yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:06

Şarkıcı Tuğba Ekinci ile yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu

Birkan Sokullu takipçilerini şaşırttı. Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyada gündem oldu. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri olay yarattı. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını adeta şoke etti. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. İşte Birkan Sokullu'nun çok konuşulan yıllar önceki hali...

Şarkıcı Tuğba Ekinci ile yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu’nun yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu

Yer aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı yıllar sonra ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ile yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu’nun yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu

Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını şaşırttı.

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Şarkıcı Tuğba Ekinci ile yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu’nun yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu

Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ile yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu’nun yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu

İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

Şarkıcı Tuğba Ekinci ile yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu’nun yatak sahneleri olay oldu! Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı.

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