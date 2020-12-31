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Şarkıcı Zara'nın güzel gözlü annesi beğeni topladı! İşte Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi...
Ünlü şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Paylaşımlarında Zara'nın annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Zara güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılan fotoğraflarda annesi ve Zara abla kardeş gibi duruyorlar. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte şarkıcı Zara'nın değişimi ve güzeller güzeli annesi...
Giriş Tarihi: 31.12.2020
10:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
10:13
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