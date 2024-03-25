Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:40
Şarkıcı Zara'nın kısa sürede verdiği 9 kilonun mutluluğunu yaşıyor! Bakın püf noktası neymiş...
Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem oldu. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Şarkıcı Zara son olarak verdiği kilolarla hayranlarının beğenisini topladı. Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara zayıflama sırrını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte kısa sürede 9 kilo veren şarkıcı Zara'nın zayıflama sırrı...