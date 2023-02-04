Giriş Tarihi: 04.02.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
07:39
Şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca kahkahayı bastılar!
Pop müziğin başarılı isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Boşanma haberlerinin ardından adı bir çok isimle anılan Zeynep Bastık'ın gönlünü kaptırdığı yakışıklı tanıdık çıktı. Zeynep Bastık ile yeni aşkı İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Güzel şarkıcının, Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi DJ Artz diye tanınan Efe Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi. Gece yarısı arkadaş grubu ile mekandan çıkan aşıklar, kendilerine iletilen soruları cevaplamadı. İşte Zeynep Bastık'ın sevgilisi DJ Artz ile yakalandığı anlar...