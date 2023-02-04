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Haberler Galeri Şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca kahkahayı bastılar!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 07:39

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca kahkahayı bastılar!

Pop müziğin başarılı isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Boşanma haberlerinin ardından adı bir çok isimle anılan Zeynep Bastık'ın gönlünü kaptırdığı yakışıklı tanıdık çıktı. Zeynep Bastık ile yeni aşkı İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Güzel şarkıcının, Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi DJ Artz diye tanınan Efe Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi. Gece yarısı arkadaş grubu ile mekandan çıkan aşıklar, kendilerine iletilen soruları cevaplamadı. İşte Zeynep Bastık'ın sevgilisi DJ Artz ile yakalandığı anlar...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca kahkahayı bastılar!

Tolga Alkış'tan geçen yıl boşanan Zeynep Bastık, önceki gece yeni sevgilisi DJ Artz (Efe Çelik) ile Şişli'deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi.

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca kahkahayı bastılar!

Bastık, mekan çıkışı hızlı adımlarla sevgilisi ile birlikte araçlarına binerek hızla oradan uzaklaştı. Görüntülenmemeyi başaran ikili, Şişli'deki ışıklarda yakalandı.

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Şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca kahkahayı bastılar!

Patlayan flaşlara kahkahalarla gülen Bastık'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca kahkahayı bastılar!

Sevgili de Bastık'ın kahkahalarına eşlik etti.

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca kahkahayı bastılar!

Gerçek adı Efe Çelik olan DJ Artz, bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile birlikte olmuştu.

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