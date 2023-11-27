Giriş Tarihi: 27.11.2023 06:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
06:35
Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”
Ziynet Sali, önceki akşam Girne'de sahneye çıktı. Siyah sahne elbisesiyle dikkat çeken sanatçı, "Küpelerinizin yılan şeklinde olmasının bir anlamı var mı?" sorusuna esprili yanıt verdi: "Yılanlar bu kadar yanı başımızda işte!" Sali, mutlu evliliğin sırrını ise şöyle açıkladı: "Dünyada yapılan araştırmalarda en sağlıklı ve uzun ilişkiyi birlikte eğlenen çiftler yaşıyor."