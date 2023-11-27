Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”
Giriş Tarihi: 27.11.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 06:35

Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”

Ziynet Sali, önceki akşam Girne'de sahneye çıktı. Siyah sahne elbisesiyle dikkat çeken sanatçı, "Küpelerinizin yılan şeklinde olmasının bir anlamı var mı?" sorusuna esprili yanıt verdi: "Yılanlar bu kadar yanı başımızda işte!" Sali, mutlu evliliğin sırrını ise şöyle açıkladı: "Dünyada yapılan araştırmalarda en sağlıklı ve uzun ilişkiyi birlikte eğlenen çiftler yaşıyor."

Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”

Şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Girne'de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, siyah sahne elbisesi ve yılan şeklindeki küpeleriyle dikkat çekti.

Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”

Sanatçı küpeleri hakkında "Yılanlar yanı başımızda işte" diyerek espri yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”

Müzisyen Erkan Erzurumlu ile evli olan Sali, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”

"Biz hep sevgiliyiz. Evlilik kurumunda da sevgili gibiyiz. Aşkımız hep ateşli, hep tutkulu, hep yüksek.

Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”

Bütün dünyada yapılan araştırmalarda en sağlıklı ve uzun ilişkiler, birlikte eğlenen çiftlerden çıkmış.

SON DAKİKA