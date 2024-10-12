Şarkıcılara da vergi denetimi gelsin!

VERGİ DENETİMİ SANATÇILARA GELSİN!

Futbolculara yönelik vergi cezalarının gündeme gelmesiyle birlikte, aynı lensi bir de müzik sektörüne çevirmek pek fena olmaz. Yani, futbolcuların milyon dolarlık sözleşmelerine dikkat çekiyoruz, peki ya sahnede kazandığı ücretle villaları, yatları, özel kasaları dolduran şarkıcılar?

Yılbaşı gecesi aldıkları astronomik ücretler toplansa, ülkede yeni bir finansal yapı kurulacak neredeyse. Ama yok, nedense bu yıldız şarkıcılarımızı kimse fazla denetlemiyor. Düşünün, bir denetim memuru yeni yıl sabahı uyanıp kahvesini içerken, kafasında bir ışık yanıyor: "Bir dakika ya, futbolcuları denetliyoruz da, sahnede fırtına gibi esen şarkıcılar ne durumda acaba?"