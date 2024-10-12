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Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 06:39

Şarkıcılara da vergi denetimi gelsin!

GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel'in 'Dijital çağın karanlık yüzü' adlı o yazısı...

FUNDA KARAYEL
Şarkıcılara da vergi denetimi gelsin!

Discord, son yıllarda özellikle gençler arasında popüler hale gelen bir iletişim aracı. Birçok farklı amaçla kullanılan bu platform, insanların bilgi paylaşımından oyun topluluklarına kadar birçok alanda sosyalleşmelerine olanak tanıyor. Ancak, tıpkı diğer dijital araçlar gibi, son günlerde kötüye kullanımlarıyla gündemde. Türkiye'nin kanını donduran cinayetlerin ardından bu ve benzeri platformlarda suç unsuru içerikler paylaşılan çok sayıda grup olduğu ve bunların bazılarının üyelerini suça özendirdiği öne sürüldü. Birkaç gün önce 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildi.

Şarkıcılara da vergi denetimi gelsin!

Aslında platform, İstanbul'da 4 Ekim Cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadının aynı yaştaki Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesinin ardından tartışma konusu oldu. 19 yaşında olan ve kısa bir süre önce kasaplığı bıraktığı öğrenilen Çelik'in bu platform üzerinden bir Incel grubuyla iletişim halinde olduğu iddia edildi. Bugüne kadar kimse tehlikenin farkında değildi, olaylar sonrası olması gereken karar verildi ama peki şimdi ne olacak? Bakın, bu platform kapanır başka bir adıyla yeniden açılır.

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Şarkıcılara da vergi denetimi gelsin!

Bizim bu bilinçsiz ve kontrolsüz sosyal medya platformlarının kullanımına karşı gençlerimizi potansiyel tehlikelerden nasıl koruyabiliriz? Bir kere ebeveynler çocuklarının internet kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmalı, bugüne kadar kimse bu platformun adını bile bilmiyordu. Okullarda dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitimler verilmeli, öğrencilere siber zorbalık, dijital bağımlılık ve kişisel bilgilerini koruma gibi konularda farkındalık kazandırılmalı. Öte yandan bunun gibi uluslararası platformlarda yaşanan sorunlarla mücadele için ülkeler arası işbirliği güçlendirilmelidir.

Şarkıcılara da vergi denetimi gelsin!

VERGİ DENETİMİ SANATÇILARA GELSİN!
Futbolculara yönelik vergi cezalarının gündeme gelmesiyle birlikte, aynı lensi bir de müzik sektörüne çevirmek pek fena olmaz. Yani, futbolcuların milyon dolarlık sözleşmelerine dikkat çekiyoruz, peki ya sahnede kazandığı ücretle villaları, yatları, özel kasaları dolduran şarkıcılar?

Yılbaşı gecesi aldıkları astronomik ücretler toplansa, ülkede yeni bir finansal yapı kurulacak neredeyse. Ama yok, nedense bu yıldız şarkıcılarımızı kimse fazla denetlemiyor. Düşünün, bir denetim memuru yeni yıl sabahı uyanıp kahvesini içerken, kafasında bir ışık yanıyor: "Bir dakika ya, futbolcuları denetliyoruz da, sahnede fırtına gibi esen şarkıcılar ne durumda acaba?"

Şarkıcılara da vergi denetimi gelsin!

Hemen harekete geçiyorlar ve her sahne sonrası valizlerle taşınan paralar, banka hesaplarına yatmayan sahne ücretleri, konser sayıları falan incelenmeye başlanıyor. Sahi, hangi konserden sonra banka hesabına tam bedeli yattı ki? Yani, tam bir sinema filmi olur buradan... Şarkıcı, sahne arkasına gider, menajer bir çanta getirir, paralar elden alınır ve sessizce ortadan kaybolurlar. Kısa bir süre sonra, şarkıcı kasanın başında, bir mücevher gibi paraları kasaya yerleştirirken yakalanır.

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