Giriş Tarihi: 15.06.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
07:00
Savcı Dilan Polat'ın tahliyesini istedi ama mahkeme reddetti! İşte kararın gerekçesi!
Dilan-Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Savcılık Dilan ve kardeşleri Sıla ile Can Doğu dahil 12 şüpheli için adli kontrol talebiyle dosyayı hakimliğe gönderdi. Hakimlik, Dilan'ın adli kontrol talebini rapor kapsamındaki suça ilişkin kuvvetli şüphe barındırdığı gerekçesiyle reddetti. Sıla-Can Doğu dahil 11 şüpheli tahliye edildi