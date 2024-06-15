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Haberler Galeri Savcı Dilan Polat'ın tahliyesini istedi ama mahkeme reddetti! İşte kararın gerekçesi!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 07:00

Savcı Dilan Polat'ın tahliyesini istedi ama mahkeme reddetti! İşte kararın gerekçesi!

Dilan-Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Savcılık Dilan ve kardeşleri Sıla ile Can Doğu dahil 12 şüpheli için adli kontrol talebiyle dosyayı hakimliğe gönderdi. Hakimlik, Dilan'ın adli kontrol talebini rapor kapsamındaki suça ilişkin kuvvetli şüphe barındırdığı gerekçesiyle reddetti. Sıla-Can Doğu dahil 11 şüpheli tahliye edildi

SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU KAYA
Savcı Dilan Polat’ın tahliyesini istedi ama mahkeme reddetti! İşte kararın gerekçesi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Savcı Dilan Polat’ın tahliyesini istedi ama mahkeme reddetti! İşte kararın gerekçesi!

Çiftin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, 5 Kasım'da cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

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Savcı Dilan Polat’ın tahliyesini istedi ama mahkeme reddetti! İşte kararın gerekçesi!

Savcılık, Dilan başta olmak üzere Sıla ve Can Doğu'nun da yer aldığı 12 şüpheli için tahliye talebiyle dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

Savcı Dilan Polat’ın tahliyesini istedi ama mahkeme reddetti! İşte kararın gerekçesi!

Dosyayı inceleyen Hakimlik, çift hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanma" ve "Yasadışı bahis" suçları bakımından tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Dilan'ın ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ise tahliye edildi.

Savcı Dilan Polat’ın tahliyesini istedi ama mahkeme reddetti! İşte kararın gerekçesi!

KARARIN GEREKÇESİ

Hakimlik gerekçesinde şüpheliler açısından delillerin toplanmış olması, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının ön raporu, adli kontrolle de tutukluluktan hedeflenen amacın gerçekleştirilebilir olduğu gerekçeleriyle şüphelilerin tahliyesine karar verdi.

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