Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!

ALBÜM MÜJDESİ

'Konser ve albüm yapacak mısınız?' soruları üzerine Ferah, "Ben yeni bir albüm hazırlığı içerisindeyim. Henüz nasıl sunacağıma karar veremedim, kendim yazdığım için o süreç biraz uzun sürebiliyor. Acelem yok" diye konuştu.