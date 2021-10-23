Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:38Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 14:43
Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!
Rock müziğin ünlü ismi Şebnem Ferah'ın, pandemi döneminde evine kapandığı haberleri çıkmıştı. 49 yaşındaki Ferah'ın misafir kabul etmediği haberleri magazin sayfalarında yer almıştı. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyordu. Ağır makyajla görmeye alışkın olduğu Şebnem Ferah, doğal halini ilk kez paylaşmıştı. Şebnem Ferah, makyajsız haliyle verdiği pozunu siyah kalp ve nota emojisi ile yayınlamıştı. Şebnem Ferah, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcının elindeki çiçekler gözden kaçmadı. Bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyleyen ünlü şarkıcının pandemi döneminde bir hayli kilo aldığı görüldü. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ferah, sağlının ve keyfinin yerinde olduğunu söyledi.