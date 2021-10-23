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Haberler Galeri Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 14:43

Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!

Rock müziğin ünlü ismi Şebnem Ferah'ın, pandemi döneminde evine kapandığı haberleri çıkmıştı. 49 yaşındaki Ferah'ın misafir kabul etmediği haberleri magazin sayfalarında yer almıştı. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyordu. Ağır makyajla görmeye alışkın olduğu Şebnem Ferah, doğal halini ilk kez paylaşmıştı. Şebnem Ferah, makyajsız haliyle verdiği pozunu siyah kalp ve nota emojisi ile yayınlamıştı. Şebnem Ferah, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcının elindeki çiçekler gözden kaçmadı. Bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyleyen ünlü şarkıcının pandemi döneminde bir hayli kilo aldığı görüldü. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ferah, sağlının ve keyfinin yerinde olduğunu söyledi.

Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!

Pandemi dönemini sürecini evinde geçiren Şebnem Ferah, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzı ve elindeki çiçeklerle dikkatleri üzerinde toplayan şarkıcı, muhabirlerin albüm sorusuna yanıt verdi.

Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!

PANDEMİ YARADI

Milliyet'in haberine göre; Bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyleyen ünlü şarkıcının pandemi döneminde bir hayli kilo aldığı görüldü. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ferah, sağlının ve keyfinin yerinde olduğunu söyledi.

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Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!

ARKADAŞ ZİYARETİ
49 yaşındaki Şebnem Ferah,"Pandemi döneminden bu yana uzun süredir görüşmüyorduk. Arkadaşlarımı ziyarete geldim" ifadelerini kullandı.

Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!

Gazetecilerin salgın dönemini evinde geçiren şarkıcıya, sizi uzun zamandır göremiyoruz özledik sözlerine, "Çok teşekkür ederim" diyerek utangaç tavırlar sergiledi.

Şebnem Ferah aylar sonra ilk kez görüntülendi! Kilolu hali herkesi şaşırttı!

ALBÜM MÜJDESİ

'Konser ve albüm yapacak mısınız?' soruları üzerine Ferah, "Ben yeni bir albüm hazırlığı içerisindeyim. Henüz nasıl sunacağıma karar veremedim, kendim yazdığım için o süreç biraz uzun sürebiliyor. Acelem yok" diye konuştu.

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