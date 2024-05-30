Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
14:32
Şebnem Kısaparmak ve eşi Fatih Kısaparmak yıllar sonra ortaya çıktı! Ünlü çiftin dönüşü muhteşem oldu!
Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu, söz yazarı ve bestekarı Fatih Kısaparmak ve eşi Şebnem Kısaparmak, yıllar sonra ortaya çıktı. 12 yıl aradan sonra Fatih Kısaparmak ve eşi Şebnem Kısaparmak sosyal medyada gündem oldu. Şair, besteci, şarkı sözü yazarı, yorumcu ve televizyon spikeri Şebnem Kısaparmak, müzisyen kimliğine kaldığı yerden devam etmek için kolları sıvadı ve yıllar sonra yeniden mikrofon başına geçti. Sevilen sanatçı, albümünün çıkış şarkısı olan 'Gönül Misafiri'nde, Türk Halk Müziğinin usta ismi ve eşi Fatih Kısaparmak ile özel bir düete imza attı. 8 eserden oluşan albümdeki 7 şarkının aranjörlüğünü ise çiftin oğulları Kaan Kısaparmak üstlendi.